https://ria.ru/20210511/shkoly-1731817087.html

В Совфеде предложили не пропускать посторонних в школьные дворы

В Совфеде предложили не пропускать посторонних в школьные дворы

Необходимо исключить проход посторонних лиц не только в сами школы, но и в их дворы, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:25

2021-05-11T17:25

2021-05-11T17:29

стрельба в школе в казани

россия

совет федерации рф

республика татарстан (татарстан)

казань

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Необходимо исключить проход посторонних лиц не только в сами школы, но и в их дворы, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Особое внимание должно быть уделено проходу не только на территорию школы, но и на пришкольный участок, чтобы исключить нахождение там посторонних лиц", - сказала сенатор.Также, по ее словам, должен быть ужесточен контроль за выдачей справок о психическом состоянии, необходимых для приобретения оружия."Продажа оружия должна быть максимально строгой, в том числе, в части выдачи справок о психическом состоянии покупателей", - подчеркнула Рукавишникова.

https://ria.ru/20210511/pogibshaya-1731807350.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-05-11T17:25 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, совет федерации рф, республика татарстан (татарстан), казань