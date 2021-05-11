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Глава МИД Сербии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Глава МИД Сербии выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

БЕЛГРАД. 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Сербии Никола Селакович направил российскому коллеге Сергею Лаврову и народу России соболезнования в связи со стрельбой РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:45

2021-05-11T15:45

2021-05-11T15:45

стрельба в школе в казани

россия

сербия

в мире

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БЕЛГРАД. 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Сербии Никола Селакович направил российскому коллеге Сергею Лаврову и народу России соболезнования в связи со стрельбой в школе в Казани, сообщило сербское министерство."Сербию, ее граждан и меня лично глубоко потрясли трагические события в Казани, где при чудовищном нападении на школу погибло большое число детей. Нет большего греха и преступления, чем нападение на детей, и нет слов, которыми как человек и родитель могу выразить свою боль", - цитирует внешнеполитическое ведомство телеграмму министра.По его словам, Сербия и ее граждане в эти тяжелые моменты "сердцем и мыслями с народом Российской Федерации".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

сербия

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стрельба в школе в казани, россия, сербия, в мире