https://ria.ru/20210511/rpts-1731838578.html

В РПЦ прокомментировали "божественные идеи" напавшего на школу в Казани

В РПЦ прокомментировали "божественные идеи" напавшего на школу в Казани

Ощущение себя богом в богословии называется прелестью, это самообман, который не имеет ничего общего с верой, у психически здоровых молодых людей такое... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:04

2021-05-11T19:04

2021-05-11T19:51

стрельба в школе в казани

россия

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731744499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_996c800162fe31ff83d91391873cd85c.jpg

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Ощущение себя богом в богословии называется прелестью, это самообман, который не имеет ничего общего с верой, у психически здоровых молодых людей такое "прозрение" может быть связано с "мистическими увлечениями", заявил РИА Новости ректор Института христианской психологии, протоиерей Андрей Лоргус.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Позже Telegram-канале Baza опубликовал видео с нападавшим, на котором он рассказывает, что "осознал себя богом"."Когда у человека возникает ощущение, что он бог или святой, на духовном языке это называется прелесть, прельщение – это самообман. В подлинной религиозности такого не бывает. Верующий не может считать себя Богом. В исламе, иудаизме, христианстве это невозможно, а в буддизме таких понятий вообще нет. Этот бывает скорее на грани мистических увлечений, магии", - сказал Лоргус, отметив, что молодому человеку еще предстоит психиатрическая экспертиза.По его мнению, современная молодежь склонна к увлечению магическими учениями, язычеством, мистикой, "плюс наркотики могут давать такие божественные идеи".

https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань