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Двое раненных в Казани детей находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое раненных в Казани детей находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:54

2021-05-11T17:54

2021-05-11T19:24

стрельба в школе в казани

россия

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 11 мая — РИА Новости. Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, находятся в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он добавил, что всего в детской республиканской клинической больнице Татарстана после стрельбы в казанской школе проходят лечение восемнадцать детей, восемь из них получили пулевые ранения, а остальные получили повреждения из-за осколков стекла или при эвакуации.По словам министра, в Казань прилетели 39 медицинских специалистов для оказания помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе. Мурашко также сообщил, что вопрос транспортировки пациентов в федеральные клиники будут решать исходя из стабильности их состояния.Троих пострадавших взрослых будут консультировать специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.Трагедия в школе № 175Во вторник в Казани в учебном заведении на улице Джаудата Файзи 19-летний студент открыл огонь, семь детей и двое взрослых погибли, 21 человек пострадал.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. В среду в Татарстане день траура.После инцидента Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Президент пояснил, что иногда часть стрелкового вооружения, которое в некоторых странах используют как штурмовые винтовки, регистрируют в качестве охотничьего оружия.

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россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, происшествия, казань