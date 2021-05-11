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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в Казани и всему народу России в связи с этой трагедией, заявил официальный представитель... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T20:04

2021-05-11T20:04

2021-05-11T20:04

стрельба в школе в казани

россия

антониу гутерреш

оон

казань

в мире

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ООН, 11 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в Казани и всему народу России в связи с этой трагедией, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бессмысленного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также правительству и народу Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления", - сказал Дюжаррик на брифинге.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, антониу гутерреш, оон, казань, в мире