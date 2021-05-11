https://ria.ru/20210511/kazan-1731795344.html

Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Казань после ЧП в школе

Сотрудники центрального аппарата МВД выехали в Казань после ЧП в школе

Сотрудники центрального аппарата МВД РФ выехали в Казань помогать в расследовании массового убийства в гимназии, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:31

2021-05-11T15:31

2021-05-11T15:31

стрельба в школе в казани

россия

александр горовой

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Сотрудники центрального аппарата МВД РФ выехали в Казань помогать в расследовании массового убийства в гимназии, сообщается на ведомственном сайте "МВД Медиа".Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Позднее глава республики Рустам Минниханов уточнил, что число погибших увеличилось до девяти. По его словам, стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."По указанию врио министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковника полиции Александра Горового в город Казань выехали сотрудники ГУПЭ, ГУУР и ГУОООП МВД России. Представители центрального аппарата МВД России примут участие в оперативном сопровождении расследования уголовного дела о нападении на школу в Казани, в результате которого погибли люди. Также будет оказано содействие подразделениям по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, александр горовой, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия