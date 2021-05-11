В Госдуме призвали отслеживать "преступные намерения" в интернете
15:18 11.05.2021 (обновлено: 15:43 11.05.2021)
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Система отслеживания "преступных намерений" в интернете и социальных сетях должна быть создана в России, это можно сделать путем отслеживания слов и фраз-триггеров, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Комментируя трагедию в школе в Казани, депутат профильного комитета отметил, что она "связана с интернетом", причем сам напавший, "если верить сообщениям в СМИ и тг-каналах", заявлял, что использовал найденную в сети информацию для подготовки преступления. По словам Горелкина, перед нападением преступник разместил пост о своих намерениях в Telegram, подобным образом действовали и фигуранты аналогичных преступлений последних лет.
"В связи с этим мне важно понять следующее. Вот стоит мне в поиске или даже в частной переписке по мессенджеру, в электронной почте, в соцсети упомянуть какой-то товар или услугу, на меня тут же начинают валиться рекламные баннеры и ссылки на эту тему. То есть, коммерческие ИИ (искусственные интеллекты – ред.) очень точно и оперативно отслеживают мои интересы и намерения. Очевидно, что необходимо создать систему, которая точно так же будет отслеживать преступные намерения и реагировать на фразы-триггеры в каналах, соцсетях, на сайтах", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Потом с этой, уже отфильтрованной из сети информацией, смогут оперативно работать правоохранители и спецслужбы, добавил депутат.
"На мой взгляд, это вполне рабочая схема, которая позволила бы реально предупреждать такие трагедии. Будет эта система разработана в каком-то государственном НИИ или частной компанией по заказу государства, не столь важно. Я считаю, что эта работа должна быть проделана обязательно", - заключил Горелкин.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано стрелявшему незадолго до трагедии - 28 апреля.