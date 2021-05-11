https://ria.ru/20210511/kazan-1731780934.html

Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования после трагедии в школе Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:26

2021-05-11T14:26

2021-05-11T14:26

стрельба в школе в казани

василий орлов (губернатор)

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

амурская область

казань

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования после трагедии в школе Казани."Друзья, сегодня произошла страшная трагедия в гимназии Казани. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.Минобрнауки Амурской области ранее сообщило, что в образовательных организациях усилят пропускной режим, проанализируют морально-психологический климат в школьных и студенческих коллективах, пройдут внеплановые проверки антитеррористической, пожарной безопасности, проверят охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения.Для помощи родителям в Приамурье работает служба психолого-педагогической, методической и консультационной помощи.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210511/strelba-1731777618.html

амурская область

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры эвакуации школьников в Татарстане В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа. 2021-05-11T14:26 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, амурская область, казань, происшествия