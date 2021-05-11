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Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани
Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования после трагедии в школе Казани. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:26
2021-05-11T14:26
стрельба в школе в казани
василий орлов (губернатор)
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
амурская область
казань
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования после трагедии в школе Казани."Друзья, сегодня произошла страшная трагедия в гимназии Казани. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.Минобрнауки Амурской области ранее сообщило, что в образовательных организациях усилят пропускной режим, проанализируют морально-психологический климат в школьных и студенческих коллективах, пройдут внеплановые проверки антитеррористической, пожарной безопасности, проверят охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения.Для помощи родителям в Приамурье работает служба психолого-педагогической, методической и консультационной помощи.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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амурская область
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Кадры эвакуации школьников в Татарстане
В Казани при стрельбе в учебном заведении погибли 11 человек, большинство из них дети, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести, потом - о девяти жертвах. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.
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стрельба в школе в казани, василий орлов (губернатор), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, амурская область, казань, происшествия

Губернатор Приамурья выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

14:26 11.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 мая - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования после трагедии в школе Казани.
"Друзья, сегодня произошла страшная трагедия в гимназии Казани. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.
Минобрнауки Амурской области ранее сообщило, что в образовательных организациях усилят пропускной режим, проанализируют морально-психологический климат в школьных и студенческих коллективах, пройдут внеплановые проверки антитеррористической, пожарной безопасности, проверят охранную сигнализацию, системы видеонаблюдения.
Для помощи родителям в Приамурье работает служба психолого-педагогической, методической и консультационной помощи.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 14:13
Минпросвещения рассказало о пострадавших при стрельбе в Казани
 
Стрельба в школе в КазаниВасилий Орлов (губернатор)Следственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановАмурская областьКазаньПроисшествия
 
 
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