https://ria.ru/20210511/kazan-1731777948.html

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в Казани получат выплаты

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в Казани получат выплаты

Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей, сообщила журналистам руководитель... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:16

2021-05-11T14:16

2021-05-11T14:16

стрельба в школе в казани

следственный комитет россии (ск рф)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731744499_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_996c800162fe31ff83d91391873cd85c.jpg

КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Семьи погибших при стрельбе в казанской школе получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - от 200 до 400 тысяч рублей, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.В результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, следственный комитет россии (ск рф), казань, происшествия