https://ria.ru/20210511/gosduma-1731782774.html

В Госдуме предложили лишать свободы на 20 лет за сбыт оружия

В Госдуме предложили лишать свободы на 20 лет за сбыт оружия

Комитет Госдумы по безопасности предлагает ввести уголовную ответственность до 20 лет лишения свободы за сбыт боеприпасов и оружия, как за тяжкое преступление,... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:35

2021-05-11T14:35

2021-05-11T14:35

россия

василий пискарев

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

казань

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности предлагает ввести уголовную ответственность до 20 лет лишения свободы за сбыт боеприпасов и оружия, как за тяжкое преступление, сообщил во вторник председатель комитета Василий Пискарев.По его словам, в нижнюю палату парламента внесен подготовленный комитетом законопроект, которым предусмотрены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия. Сейчас законопроект ожидает первого чтения."Еще одно наше предложение, уже оформленное законодательно, - это усиление ответственности за незаконный сбыт оружия, в том числе через интернет. Думаю, медлить не стоит. Мы предлагаем сбыт боеприпасов, взрывчатки и оружия квалифицировать как тяжкое преступление, с существенным повышением ответственности вплоть до 20 лет лишения свободы. Сбыт через интернет - отдельный квалифицирующий признак", - сказал Пискарев журналистам.Он также сообщил, что дополнительно будет проведен анализ уже действующего законодательства об оружии на предмет его совершенствования.Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин после трагедии в Казани поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции приступить к анализу законодательства в сфере оборота оружия.В результате стрельбы в школе №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Как сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, разрешение на хранение огнестрельного оружия (гладкоствольного ружья Hatsan escort PS) было выдано стрелявшему незадолго до трагедии - 28 апреля.

https://ria.ru/20210511/putin-1731758518.html

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россия, василий пискарев, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, казань, общество