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Путин заслушал доклад Мурашко о помощи пострадавшим в Казани

Путин заслушал доклад Мурашко о помощи пострадавшим в Казани

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о мерах по оказанию помощи пострадавшим в Казани, где во вторник произошла стрельба... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:52

2021-05-11T18:52

2021-05-11T18:52

стрельба в школе в казани

россия

михаил мурашко

следственный комитет россии (ск рф)

дмитрий песков

владимир путин

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о мерах по оказанию помощи пострадавшим в Казани, где во вторник произошла стрельба в школе, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших", - сказал Песков.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и сотрудница школы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

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2021

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стрельба в школе в казани, россия, михаил мурашко, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, казань, происшествия