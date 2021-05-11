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Наука
https://ria.ru/20210511/allergiya-1731832921.html
Ученые нашли средство от сезонной аллергической астмы
Ученые нашли средство от сезонной аллергической астмы
Французские биологи выяснили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина защищает лабораторных мышей от астмы, вызванной аллергией, как минимум на 11 РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:00
2021-05-11T19:00
наука
биология
аллергия
здоровье
франция
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Французские биологи выяснили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина защищает лабораторных мышей от астмы, вызванной аллергией, как минимум на 11 недель. Авторы надеются, что их открытие позволит создать эффективный препарат, защищающий миллионы людей от ежегодных обострений аллергической астмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Астма — наиболее распространенное хроническое заболевание легких, от которого страдают более 300 миллионов человек во всем мире. Из них около 20 процентов имеют неконтролируемую форму заболевания средней степени тяжести, проявляющуюся в виде стойких симптомов — снижении функций легких и рецидивирующих обострений, несмотря на применение высоких доз фармакологической терапии. По меньшей мере 250 тысяч смертей ежегодно связаны с этим заболеванием.Аллергическая астма характеризуется повышением уровня антител — иммуноглобулина IgE, а также двух видов цитокинов, сигнальных белков, выделяемых иммунными клетками, — интерлейкинов IL-4 и IL-13. Другие симптомы заболевания — гиперреактивность дыхательных путей (AHR), вызывающая спазмы бронхов, повышенная секреция слизи и эозинофилия — заметное увеличение в крови эозинофилов — одной из разновидностей лейкоцитов.Существуют терапевтические моноклональные антитела, нацеленные на IgE или IL-4 и IL-13, которые могут уменьшить симптомы астмы, но они дороги и требуют пожизненного введения.Французские ученые под руководством Лорана Ребера (Laurent Reber) из Института Пастера в Париже при участии американских коллег разработали двойную вакцину против интерлейкинов IL-4 и IL-13. Сначала ученые выяснили, что их вакцина, нацеленная на IL-4 и IL-13, снижает тяжесть хронической астмы у лабораторных мышей. Такая прививка понижала уровень IgE и образование слизи в бронхах животных на срок до 15 недель. Затем исследователи проверили действие вакцины на гуманизированных моделях — животных, экспрессирующих человеческие формы интерлейкинов IL-4/IL-13 и имеющих связанный с ними рецептор IL-4Ra. Оказалось, что у таких мышей вакцинация подавляла уровни этих двух цитокинов по крайней мере на 11 недель. Кроме того, у вакцинированных животных, по сравнению с непривитыми, значительно ниже был уровень AHR, эозинофилии и продукции слизи.По мнению авторов, после проведения клинических испытаний на людях и оценки безопасности препарата созданная ими вакцина может стать основой долгосрочной и экономически рентабельной стратегии лечения сезонной аллергической астмы.
https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html
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биология, аллергия, здоровье, франция

Ученые нашли средство от сезонной аллергической астмы

19:00 11.05.2021
 
© РИА Новости / Иван Макеев / Перейти в фотобанкТополиный пух в Москве
Тополиный пух в Москве - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Иван Макеев
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Французские биологи выяснили, что вакцинация против сигнальных молекул интерлейкина защищает лабораторных мышей от астмы, вызванной аллергией, как минимум на 11 недель. Авторы надеются, что их открытие позволит создать эффективный препарат, защищающий миллионы людей от ежегодных обострений аллергической астмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Астма — наиболее распространенное хроническое заболевание легких, от которого страдают более 300 миллионов человек во всем мире. Из них около 20 процентов имеют неконтролируемую форму заболевания средней степени тяжести, проявляющуюся в виде стойких симптомов — снижении функций легких и рецидивирующих обострений, несмотря на применение высоких доз фармакологической терапии. По меньшей мере 250 тысяч смертей ежегодно связаны с этим заболеванием.
Аллергическая астма характеризуется повышением уровня антител — иммуноглобулина IgE, а также двух видов цитокинов, сигнальных белков, выделяемых иммунными клетками, — интерлейкинов IL-4 и IL-13. Другие симптомы заболевания — гиперреактивность дыхательных путей (AHR), вызывающая спазмы бронхов, повышенная секреция слизи и эозинофилия — заметное увеличение в крови эозинофилов — одной из разновидностей лейкоцитов.
Существуют терапевтические моноклональные антитела, нацеленные на IgE или IL-4 и IL-13, которые могут уменьшить симптомы астмы, но они дороги и требуют пожизненного введения.
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Французские ученые под руководством Лорана Ребера (Laurent Reber) из Института Пастера в Париже при участии американских коллег разработали двойную вакцину против интерлейкинов IL-4 и IL-13.
Сначала ученые выяснили, что их вакцина, нацеленная на IL-4 и IL-13, снижает тяжесть хронической астмы у лабораторных мышей. Такая прививка понижала уровень IgE и образование слизи в бронхах животных на срок до 15 недель. Затем исследователи проверили действие вакцины на гуманизированных моделях — животных, экспрессирующих человеческие формы интерлейкинов IL-4/IL-13 и имеющих связанный с ними рецептор IL-4Ra.
Оказалось, что у таких мышей вакцинация подавляла уровни этих двух цитокинов по крайней мере на 11 недель. Кроме того, у вакцинированных животных, по сравнению с непривитыми, значительно ниже был уровень AHR, эозинофилии и продукции слизи.
По мнению авторов, после проведения клинических испытаний на людях и оценки безопасности препарата созданная ими вакцина может стать основой долгосрочной и экономически рентабельной стратегии лечения сезонной аллергической астмы.
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