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В Риге около 20 тысяч человек возложили цветы к памятнику Освободителям
В Риге около 20 тысяч человек возложили цветы к памятнику Освободителям
Несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, заявил журналистам в... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T13:01
2021-05-10T13:01
2021-05-10T13:09
день победы-2021
день победы
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РИГА, 10 мая – РИА Новости. Несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, заявил журналистам в понедельник начальник государственной полиции Латвии Армандс Рукс.Полиция в воскресенье перекрыла доступ к памятнику, чтобы не допустить массового скопления людей. Это было сделано из-за действующих в стране ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику."К памятнику пришло около 20 тысяч человек. Нам пришлось приложить все усилия, чтобы рассеять толпы в парке Победы и вокруг него, что мы успешно и сделали. Это помогло избежать эпидемиологически еще более опасной ситуации", - заявил Рукс.По его словам, серьезных инцидентов в День Победы в Латвии зафиксировано не было.
https://ria.ru/20210508/latviya-1731509644.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), латвия, рига, в мире