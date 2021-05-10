https://ria.ru/20210510/pamyatnik-1731648686.html

В Риге около 20 тысяч человек возложили цветы к памятнику Освободителям

В Риге около 20 тысяч человек возложили цветы к памятнику Освободителям

Несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, заявил журналистам в... РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T13:01

2021-05-10T13:01

2021-05-10T13:09

день победы-2021

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

латвия

рига

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0a/1731649330_0:237:2986:1916_1920x0_80_0_0_2dc45aa6731efbf63b74bb0503aa14b6.jpg

РИГА, 10 мая – РИА Новости. Несмотря на запреты властей, около 20 тысяч человек пришли возложить цветы к памятнику советским воинам-освободителям Риги в День Победы, заявил журналистам в понедельник начальник государственной полиции Латвии Армандс Рукс.Полиция в воскресенье перекрыла доступ к памятнику, чтобы не допустить массового скопления людей. Это было сделано из-за действующих в стране ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику."К памятнику пришло около 20 тысяч человек. Нам пришлось приложить все усилия, чтобы рассеять толпы в парке Победы и вокруг него, что мы успешно и сделали. Это помогло избежать эпидемиологически еще более опасной ситуации", - заявил Рукс.По его словам, серьезных инцидентов в День Победы в Латвии зафиксировано не было.

https://ria.ru/20210508/latviya-1731509644.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), латвия, рига, в мире