Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
02:02 10.05.2021 (обновлено: 02:05 10.05.2021)
© Sputnik / Sergey MelkonovПолиция Латвии в День Победы перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге
© Sputnik / Sergey Melkonov
РИГА, 10 мая – РИА Новости. Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям в День Победы.
В воскресенье полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.
"Сегодняшними очередями с цветами в Пардаугаве (район в Риге – ред.) к памятнику Освободителям рижане и латвийцы снова показали – День Победы в Латвии был, есть и будет. Это важнейший праздник для сотен тысяч. Это часть нашей идентификации, нашего собственного "я". Мы с этим выросли, с этим растут наши дети. И отмечать его мы будем при любых обстоятельствах!" - написал Ушаков на своей странице в Facebook.
Он отметил, что введенные властями ограничения "не имели никакого отношения к борьбе с вирусом".
"Это были политические ограничения, принятые новыми рижскими властями. Их задачей было создание максимального чувства дискомфорта у десятков тысяч людей, которые пришли возложить цветы к памятнику Освободителям. Такой вот уровень мелких пакостей в великий день", - заявил Ушаков.
По его мнению, полицейские показали высокий уровень профессионализма, "несмотря на провокации политиков".
"Отдельно огромнейшее спасибо хочу сказать добровольцам, которые сегодня в Риге развезли праздничные поздравления почти 500 ветеранам и лично от нас всех поздравили их и поблагодарили за победу!" - написал бывший мэр.