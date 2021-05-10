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Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T02:02
2021-05-10T02:05
день победы-2021
коронавирус covid-19
европарламент
латвия
рига
нил ушаков
в мире
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РИГА, 10 мая – РИА Новости. Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям в День Победы.В воскресенье полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.Он отметил, что введенные властями ограничения "не имели никакого отношения к борьбе с вирусом"."Это были политические ограничения, принятые новыми рижскими властями. Их задачей было создание максимального чувства дискомфорта у десятков тысяч людей, которые пришли возложить цветы к памятнику Освободителям. Такой вот уровень мелких пакостей в великий день", - заявил Ушаков.По его мнению, полицейские показали высокий уровень профессионализма, "несмотря на провокации политиков"."Отдельно огромнейшее спасибо хочу сказать добровольцам, которые сегодня в Риге развезли праздничные поздравления почти 500 ветеранам и лично от нас всех поздравили их и поблагодарили за победу!" - написал бывший мэр.
https://ria.ru/20210509/ataki-1731602766.html
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коронавирус covid-19, европарламент, латвия, рига, нил ушаков, в мире

Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям

02:02 10.05.2021 (обновлено: 02:05 10.05.2021)
 
© Sputnik / Sergey MelkonovПолиция Латвии в День Победы перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге
Полиция Латвии в День Победы перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
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РИГА, 10 мая – РИА Новости. Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям в День Победы.
В воскресенье полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.

"Сегодняшними очередями с цветами в Пардаугаве (район в Риге – ред.) к памятнику Освободителям рижане и латвийцы снова показали – День Победы в Латвии был, есть и будет. Это важнейший праздник для сотен тысяч. Это часть нашей идентификации, нашего собственного "я". Мы с этим выросли, с этим растут наши дети. И отмечать его мы будем при любых обстоятельствах!" - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Он отметил, что введенные властями ограничения "не имели никакого отношения к борьбе с вирусом".
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"Это были политические ограничения, принятые новыми рижскими властями. Их задачей было создание максимального чувства дискомфорта у десятков тысяч людей, которые пришли возложить цветы к памятнику Освободителям. Такой вот уровень мелких пакостей в великий день", - заявил Ушаков.
По его мнению, полицейские показали высокий уровень профессионализма, "несмотря на провокации политиков".
"Отдельно огромнейшее спасибо хочу сказать добровольцам, которые сегодня в Риге развезли праздничные поздравления почти 500 ветеранам и лично от нас всех поздравили их и поблагодарили за победу!" - написал бывший мэр.
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