https://ria.ru/20210510/pamyatnik-1731622705.html

Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям

Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T02:02

2021-05-10T02:02

2021-05-10T02:05

день победы-2021

коронавирус covid-19

европарламент

латвия

рига

нил ушаков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Риге оценили выходку латвийских властей на 9 мая

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731568240_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_98f2b6d56a7026ccc9b0a5034fb74f01.jpg

РИГА, 10 мая – РИА Новости. Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал "мелкой пакостью" введенные властями Латвии ограничения на возложение цветов к памятнику Освободителям в День Победы.В воскресенье полиция Латвии перекрыла доступ к памятнику Освободителям в Риге под предлогом угрозы распространения COVID-19. Несмотря на ограничения, к памятнику пришли десятки тысяч человек.Он отметил, что введенные властями ограничения "не имели никакого отношения к борьбе с вирусом"."Это были политические ограничения, принятые новыми рижскими властями. Их задачей было создание максимального чувства дискомфорта у десятков тысяч людей, которые пришли возложить цветы к памятнику Освободителям. Такой вот уровень мелких пакостей в великий день", - заявил Ушаков.По его мнению, полицейские показали высокий уровень профессионализма, "несмотря на провокации политиков"."Отдельно огромнейшее спасибо хочу сказать добровольцам, которые сегодня в Риге развезли праздничные поздравления почти 500 ветеранам и лично от нас всех поздравили их и поблагодарили за победу!" - написал бывший мэр.

https://ria.ru/20210509/ataki-1731602766.html

https://ria.ru/20210510/stringer-1731622578.html

латвия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, европарламент, латвия, рига, нил ушаков, в мире