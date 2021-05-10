https://ria.ru/20210510/nerpa-1731677921.html

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

В поселке Моторное Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы, его привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:16

2021-05-10T18:16

2021-05-10T19:06

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фонд друзей балтийской нерпы

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

ленинградская область

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В поселке Моторное Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы, его привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что нерпенок весит всего 4,8 килограмма, "то есть почти как новорожденный".Специалисты пообещали помочь детенышу."У него малюсенький желудочек, и в него заливается всего грамм 60 жидкости. А еще он что-то ловил и ел, но что такая кроха могла ловить, непонятно: кроме водяных жуков, ничего в голову не приходит. И вообще непонятно, как такое чудо смогло жить и даже перелинять. Будем стараться ему помочь", — заключили в фонде.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открылся на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы — балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20210505/primore-1731190091.html

https://ria.ru/20210501/medvezhonok-1730808771.html

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россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, санкт-петербург, общество