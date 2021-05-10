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Хорошие новости
https://ria.ru/20210510/nerpa-1731677921.html
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
В поселке Моторное Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы, его привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:16
2021-05-10T19:06
хорошие новости
россия
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
ленинградская область
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В поселке Моторное Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы, его привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что нерпенок весит всего 4,8 килограмма, "то есть почти как новорожденный".Специалисты пообещали помочь детенышу."У него малюсенький желудочек, и в него заливается всего грамм 60 жидкости. А еще он что-то ловил и ел, но что такая кроха могла ловить, непонятно: кроме водяных жуков, ничего в голову не приходит. И вообще непонятно, как такое чудо смогло жить и даже перелинять. Будем стараться ему помочь", — заключили в фонде.Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открылся на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы — балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20210505/primore-1731190091.html
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россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, ленинградская область, санкт-петербург, общество

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

18:16 10.05.2021 (обновлено: 19:06 10.05.2021)
 
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш нерпы, спасенный в поселке Моторное на Ладожском озере
Детеныш нерпы, спасенный в поселке Моторное на Ладожском озере - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая — РИА Новости. В поселке Моторное Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы, его привезли в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Отмечается, что нерпенок весит всего 4,8 килограмма, "то есть почти как новорожденный".

"Масипусик был бы очень смешным пациентом, но ему самому не до веселья, чувствует он себя очень нехорошо и пока что в основном лежит на боку, почти не двигаясь", — говорился в публикации.

Специалисты пообещали помочь детенышу.
"У него малюсенький желудочек, и в него заливается всего грамм 60 жидкости. А еще он что-то ловил и ел, но что такая кроха могла ловить, непонятно: кроме водяных жуков, ничего в голову не приходит. И вообще непонятно, как такое чудо смогло жить и даже перелинять. Будем стараться ему помочь", — заключили в фонде.
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Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открылся на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалисты спасли и вернули в дикую природу около 120 нерп и тюленей.
В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы — балтийская и ладожская. Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
 
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