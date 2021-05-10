Алиев объяснил, почему Зангезурский коридор обсуждается с Россией
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора через территорию Армении.
"Как известно, об этом (о Зангезурском коридоре – ред.) говорится в совместном заявлении от 10 ноября. С тех пор на заседаниях рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России в этом вопросе были предприняты очень серьезные шаги. Могу с уверенностью сказать, что железнодорожный коридор будет открыт", - сказал Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).
Он отметил, что дан старт строительству железной дороги Горадиз (Физулинский район) - Агбанд (Азербайджан), будет построен недостающий участок длиной 15-16 километров от азербайджанского Ордубада до границы с Арменией. По его словам, уже действует Нахичеванская железная дорога, осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки, и со строительством участка Горадиз-Агбанд вся инфраструктура на подконтрольной Баку территории будет создана.
Алиев также объяснил, почему этот вопрос обсуждается с РФ. "Армянские железные дороги принадлежат России. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с российской стороной", - сказал он.
В дальнейших планах президента Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.