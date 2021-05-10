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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210510/koridor-1731685300.html
Алиев объяснил, почему Зангезурский коридор обсуждается с Россией
Алиев объяснил, почему Зангезурский коридор обсуждается с Россией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора через территорию Армении. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T19:43
2021-05-10T19:43
ситуация в нагорном карабахе
россия
ильхам алиев
москва
армения
в мире
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора через территорию Армении."Как известно, об этом (о Зангезурском коридоре – ред.) говорится в совместном заявлении от 10 ноября. С тех пор на заседаниях рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России в этом вопросе были предприняты очень серьезные шаги. Могу с уверенностью сказать, что железнодорожный коридор будет открыт", - сказал Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).Он отметил, что дан старт строительству железной дороги Горадиз (Физулинский район) - Агбанд (Азербайджан), будет построен недостающий участок длиной 15-16 километров от азербайджанского Ордубада до границы с Арменией. По его словам, уже действует Нахичеванская железная дорога, осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки, и со строительством участка Горадиз-Агбанд вся инфраструктура на подконтрольной Баку территории будет создана.Алиев также объяснил, почему этот вопрос обсуждается с РФ. "Армянские железные дороги принадлежат России. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с российской стороной", - сказал он.В дальнейших планах президента Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html
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россия, ильхам алиев, москва, армения, в мире

Алиев объяснил, почему Зангезурский коридор обсуждается с Россией

19:43 10.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подвижках в вопросе строительства Зангезурского транспортного коридора через территорию Армении.
"Как известно, об этом (о Зангезурском коридоре – ред.) говорится в совместном заявлении от 10 ноября. С тех пор на заседаниях рабочей группы на уровне заместителей премьер-министров Азербайджана, Армении и России в этом вопросе были предприняты очень серьезные шаги. Могу с уверенностью сказать, что железнодорожный коридор будет открыт", - сказал Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).
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Он отметил, что дан старт строительству железной дороги Горадиз (Физулинский район) - Агбанд (Азербайджан), будет построен недостающий участок длиной 15-16 километров от азербайджанского Ордубада до границы с Арменией. По его словам, уже действует Нахичеванская железная дорога, осуществляются как пассажирские, так и грузовые перевозки, и со строительством участка Горадиз-Агбанд вся инфраструктура на подконтрольной Баку территории будет создана.
Алиев также объяснил, почему этот вопрос обсуждается с РФ. "Армянские железные дороги принадлежат России. Поэтому мы обсуждаем этот вопрос с российской стороной", - сказал он.
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В дальнейших планах президента Азербайджана - соединение Зангилана, расположенного в районе Восточного Зангезура, с Западным Зангезуром, а затем через Ордубад с Нахичеванью и Турцией.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияИльхам АлиевМоскваАрменияВ мире
 
 
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