https://ria.ru/20210510/kompensatsiya-1731666338.html

Сенаторы оценили планы Чехии получить компенсацию за взрывы во Врбетице

Сенаторы оценили планы Чехии получить компенсацию за взрывы во Врбетице

Российские политики прокомментировали новость о намерениях Чехии взыскать с России компенсацию из-за инцидента во Врбетице. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T16:12

2021-05-10T16:12

2021-05-10T17:12

россия

владимир джабаров

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игорь морозов

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в мире

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские политики прокомментировали новость о намерениях Чехии взыскать с России компенсацию из-за инцидента во Врбетице. Как заявила министр финансов Алена Шиллерова, Прага собирается потребовать от Москвы около миллиарда крон (47,5 миллиона долларов, или 3,5 миллиарда рублей) за последствия взрывов на военных складах в 2014 году."Голословные обвинения"По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, у такого иска не будет перспектив. "Это возмутительно с точки зрения тех стандартов, о которых говорят в Чехии, в Европе, — о том, что можно наказывать человека или юридическую организацию только за доказанные правонарушения. В данном случае они, ничего не доказав и голословно обвинив Россию в том, что произошло на складах во Врбетице, уже решили выдвигать финансовые иски к России", — сказал сенатор в беседе с RT.Он полагает, что Россия ничего не заплатит, потому что у Чехии не будет возможности доказать причастность Москвы к трагедии. Любые разговоры о компенсации недопустимы, если не представлены доказательства того, что Россия имеет отношение к взрывам на складах, заявил РБК член комитета по экономической политике Игорь Морозов. "Для того чтобы что-то требовать, Чехия сначала должна предъявить неопровержимые доказательства, которые будут перепроверены российской стороной. Только после этого появится предмет обсуждения", — сказал он.По словам Морозова, Праге известно только, что происшествие связано с болгарской фирмой и чешскими партнерами, которые разместили на своей территории взорвавшиеся боеприпасы.Ситуация выглядит так, будто США и Великобритания продолжают давить на Россию через чешский сценарий, добавил он."Уже не знают, что придумать"Схожего мнения придерживается и первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что Россия не собирается платить по абсурдным обвинениям. Он также прокомментировал слова премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, призвавшего страны Евросоюза в знак солидарности выслать хотя бы по одному российскому дипломату. Такую политику Джабаров назвал игрой премьера, которому "очень хочется понравиться американцам".В середине апреля правительство Чехии обвинило российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти заявления назвали возмутительными и голословными.Чехия выслала 18 российских дипломатов, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства. В результате в дипмиссиях обеих стран по принципу паритета должно остаться по семь дипломатов и 25 технических работников.Кроме того, в знак солидарности с Прагой выслали российских дипломатов Словакия, Литва, Латвия и Эстония. В российском МИД отмечали, что высылки дипломатов и односторонние санкции стали для некоторых стран "неадекватным инструментарием". По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, это грязные политические игры, разрушающие ткань международных отношений.

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

https://ria.ru/20210508/chekhiya-1731499842.html

https://ria.ru/20210506/vzryv-1731322200.html

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россия, владимир джабаров, сергей цеков, игорь морозов, совет федерации рф, евросоюз, чехия, в мире