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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210510/karabakh-1731698795.html
Вопросы по границам в Карабахе решаемы, заявил Лавров
Вопросы по границам в Карабахе решаемы, заявил Лавров
Вопросы, связанные с границами в регионе Нагорного Карабаха, решаемы, несмотря на свою сложность, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T22:36
2021-05-10T22:36
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
сергей лавров
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Вопросы, связанные с границами в регионе Нагорного Карабаха, решаемы, несмотря на свою сложность, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном."Мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как вы подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями "на земле". Там есть делимитации, демаркации (границы). Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках", - сказал Лавров.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Вопросы по границам в Карабахе решаемы, заявил Лавров

22:36 10.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлбано-удинский христианский храм-монастырь Агоглан в селе Хусулу Лачинского района
Албано-удинский христианский храм-монастырь Агоглан в селе Хусулу Лачинского района - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 10 мая - РИА Новости. Вопросы, связанные с границами в регионе Нагорного Карабаха, решаемы, несмотря на свою сложность, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Лавров прибыл в Баку в понедельник, ранее он посетил Ереван, где встретился с и.о. премьера Армении Николом Пашиняном и и.о. главы МИД Арой Айвазяном.
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"Мы признательны за высокую оценку роли наших миротворцев. Будем делать все, чтобы, как вы подчеркнули, все исходили из того, что военные аспекты закрыты. Сейчас нужно заниматься деталями "на земле". Там есть делимитации, демаркации (границы). Не все просто, но все решаемо, по нашему убеждению. Военные эксперты с участием дипломатов могут договориться о взаимоприемлемых развязках", - сказал Лавров.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянСергей ЛавровИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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