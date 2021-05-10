https://ria.ru/20210510/aliev-1731676579.html

Конфликт в Карабахе разрешен, заявил Алиев

Конфликт в Карабахе разрешен, заявил Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт разрешен, возвращаться с этому вопросу бесполезно. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T18:00

2021-05-10T18:00

2021-05-10T20:58

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт разрешен, возвращаться с этому вопросу бесполезно.По его словам, "если кто-то думает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, это его собственная проблема"."Во-вторых, это очень опасный подход. Если этот конфликт не разрешен, то как следует разрешить этот конфликт? Означает ли это, что подписанное 10 ноября заявление утратило силу? Вот как я это понимаю. 10 ноября был подписан документ о де-факто урегулировании конфликта. Это не просто документ о прекращении огня, как некоторые хотят преподнести. Пусть откроют глаза и увидят, сколько там пунктов. В документе о прекращении огня есть одна статья - это прекращение огня и так далее. Здесь много пунктов. Есть пункты, которые касаются многих вопросов, включая открытие коммуникаций. Если конфликт не разрешен, о каких коммуникациях можно говорить? Если конфликт не разрешен, то почему заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и соглашаются?" - заявил Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210427/aliev-1730161183.html

https://ria.ru/20210506/gumpomosch-1731253830.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире