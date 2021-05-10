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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210510/aliev-1731676579.html
Конфликт в Карабахе разрешен, заявил Алиев
Конфликт в Карабахе разрешен, заявил Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт разрешен, возвращаться с этому вопросу бесполезно. РИА Новости, 10.05.2021
2021-05-10T18:00
2021-05-10T20:58
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт разрешен, возвращаться с этому вопросу бесполезно.По его словам, "если кто-то думает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, это его собственная проблема"."Во-вторых, это очень опасный подход. Если этот конфликт не разрешен, то как следует разрешить этот конфликт? Означает ли это, что подписанное 10 ноября заявление утратило силу? Вот как я это понимаю. 10 ноября был подписан документ о де-факто урегулировании конфликта. Это не просто документ о прекращении огня, как некоторые хотят преподнести. Пусть откроют глаза и увидят, сколько там пунктов. В документе о прекращении огня есть одна статья - это прекращение огня и так далее. Здесь много пунктов. Есть пункты, которые касаются многих вопросов, включая открытие коммуникаций. Если конфликт не разрешен, о каких коммуникациях можно говорить? Если конфликт не разрешен, то почему заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и соглашаются?" - заявил Алиев.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210427/aliev-1730161183.html
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Конфликт в Карабахе разрешен, заявил Алиев

18:00 10.05.2021 (обновлено: 20:58 10.05.2021)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт разрешен, возвращаться с этому вопросу бесполезно.

"Еще раз хочу сказать, после войны я неоднократно говорил, что нагорно-карабахский конфликт разрешен, Азербайджан разрешил этот конфликт в одиночку, и на поле боя, и за столом переговоров. Победа на поле боя заставила врага поднять белый флаг и сдаться, чтобы подписать акт о капитуляции. Подписанный 10 ноября документ является актом капитуляции Армении. В Азербайджане нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Конфликт разрешен, и я считаю, что возвращаться к этому вопросу бесполезно. Во всяком случае, в послевоенный период мы это показали", - заявил Алиев в интервью Государственному телевидению Азербайджана (АЗТВ).

По его словам, "если кто-то думает, что нагорно-карабахский конфликт не урегулирован, это его собственная проблема".
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"Во-вторых, это очень опасный подход. Если этот конфликт не разрешен, то как следует разрешить этот конфликт? Означает ли это, что подписанное 10 ноября заявление утратило силу? Вот как я это понимаю. 10 ноября был подписан документ о де-факто урегулировании конфликта. Это не просто документ о прекращении огня, как некоторые хотят преподнести. Пусть откроют глаза и увидят, сколько там пунктов. В документе о прекращении огня есть одна статья - это прекращение огня и так далее. Здесь много пунктов. Есть пункты, которые касаются многих вопросов, включая открытие коммуникаций. Если конфликт не разрешен, о каких коммуникациях можно говорить? Если конфликт не разрешен, то почему заместители премьер-министров Азербайджана, Армении и России встречаются и соглашаются?" - заявил Алиев.

Он также призвал воздержаться от заявлений о возвращении территорий Армении и о статусе Нагорного Карабаха. "Советую не делать никаких заявлений о статусе или конфликте, чтобы не раздражать нас и не обострять наши отношения", - сказал Алиев.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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