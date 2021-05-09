https://ria.ru/20210509/veteran-1731580870.html

Волонтеры поздравили ветерана, которая живет в Ливане

Волонтеры поздравили ветерана, которая живет в Ливане

Представители движения "Волонтеры победы" поздравили единственного ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в Ливане - Ирину Уварову. РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T14:51

2021-05-09T14:51

2021-05-09T14:51

день победы-2021

волонтеры победы

великая отечественная война (1941-1945)

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

ливан

общество

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БЕЙРУТ, 9 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представители движения "Волонтеры победы" поздравили единственного ветерана Великой Отечественной войны, проживающую в Ливане - Ирину Уварову.Уварова переехала в Ливан почти 20 лет назад вслед за своей дочерью Мариной и внуками. Ирина Владимировна застала войну, будучи ребенком в блокадном Ленинграде.Молодые "Волонтеры победы" и представители российской диаспоры в День Победы приехали к Уваровой домой, организовав автоколонну с флагами Победы, вручили цветы и письма с поздравлениями из Италии, Египта и Азербайджана.Представительство Россотрудничества в Бейруте запустило прямой эфир, посвященный Дню Победы, в ходе которого выступил посол РФ в Ливане Александр Рудаков, был показан парад Победы в Москве и интервью с Ириной Уваровой. "Русский дом" в Ливане в рамках праздничных мероприятий к 76-й годовщине Победы провел в онлайн-формате праздничный концерт "Письма с фронта".Во второй половине дня запланирована онлайн-акция "Мой бессмертный полк в Ливане", а в завершение все желающие смогут посмотреть спектакль театральной студии "Сказка" при Русском доме в Бейруте "Дожить до весны".

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

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волонтеры победы, великая отечественная война (1941-1945), федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ливан, общество