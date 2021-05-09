https://ria.ru/20210509/pobeda-1731540683.html

Ветеран из Волгограда рассказал, как встретил День Победы в 1945 году

Ветеран из Волгограда рассказал, как встретил День Победы в 1945 году

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков в 95 лет ходит по 12 километров, отжимается и без одышки поднимается на девятый этаж. О том, как сохранить... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T09:16

2021-05-09T09:16

2021-05-09T09:42

день победы-2021

энергодар

запорожье

кривой рог

общество

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ВОЛГОГРАД, 9 мая — РИА Новости, Светлана Самсонова. Ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков в 95 лет ходит по 12 километров, отжимается и без одышки поднимается на девятый этаж. О том, как сохранить бодрость духа и тела в зрелом возрасте, о победном мае 1945 года и как боевое ранение повлияло на его жизнь, Александр Васильевич рассказал корреспонденту РИА Новости.Спорт ради здоровьяВся неделя накануне 9 Мая у ветерана Медкова расписана: сбор штаба ветеранской организации, прием у губернатора, репетиции в ансамбле "Казачка", где он играет на ложках. А еще участие в забеге, поэтому застать Александра Васильевича дома — большая редкость. Александр Васильевич чуть ли не каждый день занимается скандинавской ходьбой, проходит по несколько километров по набережной Волги, поэтому с удовольствием откликается на приглашения поучаствовать в различных соревнованиях… Говорит, что раньше занимался легкой и тяжелой атлетикой, но сейчас в силу возраста перешел на ходьбу."Вот вчера прошел 13,5 километров, позавчера на соревнованиях 12 километров, а когда финишировал, последние метры даже пробежал", — рассказывает ветеран.Одним из запомнившихся турниров стал для него марафон "Бег в небо", который проводился несколько лет назад. Его участникам нужно было подняться бегом на крышу 27-этажного дома. Александра Васильевича пригласили поучаствовать, и, как признается ветеран, организаторы до конца не верили, что он, 90-летний старик, сможет преодолеть 800 ступенек. Но он дошел и даже поднялся на вертолетную площадку. После этого марафона Медков включил в спортивный график новое упражнение: пару раз в неделю он трижды поднимается с первого на девятый этаж в своем доме."В феврале 1944 года под Кривым Рогом форсировали реку, был ранен в руку, а еще было воспаление легких. Врач и сказал: если, сынок, заниматься не будешь — пропадешь. Говорит: подтягивайся, нагибайся, все суставы должны работать. Вот я и занимаюсь усердно. Каждое утро начинаю с зарядки. Показать?" — говорит Медков.Александр Васильевич расстилает гимнастический коврик и подробно рассказывает, как нужно правильно работать над прессом, "раскатывать спину", чтобы не болела. Легко делает "березку", жим гантелями и поднимает гирю, а затем начинает отжиматься. Кроме физических упражнений, Медков внимательно следит за своим питанием. У него дома много книг о здоровом образе жизни. По его словам, он никогда не курил и не употреблял спиртного, даже на фронте.Радость победыМедков родился и вырос в станице Облиевская Ростовской области, отсюда его и забрали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. Сперва служил связистом, и первое боевое задание запомнил навсегда."Послали проверить связь, побежал и назад со слезами — там немцы. Какие немцы? А ну, марш! Со мной пошел старший товарищ, дядя Митя Мухин из Мордовии. Оказалось, что немец мертвый", — рассказывает Медков.После госпиталя Александр Васильевич вернулся на фронт, затем его направили в снайперскую школу. О победе над фашистами он узнал, когда снова оказался в госпитале в Майкопе."Когда пришла новость о победе, я как раз лежал в госпитале с воспалением легких. Это самое радостное событие в жизни. Мы выбегали в кальсонах, обнимались, целовались, а медики за нами с одеялами", — вспоминает Медков.После окончания войны Александр Васильевич служил в Иране, Китае и Северной Корее. У него много наград, но самая ценная, по его словам, медаль "За боевые заслуги". Службу в армии закончил в 1962 году в звании полковника. Приехал к родственникам в Волгоград, там ему предложили пойти в милицию участковым, но Медков сразу понял, что такая служба ему не по нраву. Он поехал на Украину, в Горловку, там у него жила двоюродная сестра. В городе как раз строилась тепловая станция, ему предложили работу и жилье."Конечно, психологически сложно было перестроиться. Я любил военную службу, но ничего. Засучив рукава, освоил профессию слесаря, за год получил четвертый разряд", — вспоминает ветеран.После Горловки он работал на других энергообъектах под Донецком и в Запорожье, отдал энергетической сфере более 40 лет, на пенсию ушел в 1986 году. Говорит, что ушел на пенсию, но не на отдых. В Энергодаре Александр Васильевич руководил советом ветеранов. Но в начале двухтысячных был вынужден уехать из Запорожья в Волгоград к старшему сыну.В Волгограде он продолжает активно работать теперь уже в местном совете ветеранов. Медков частый гость у школьников, рассказывает детям не только о войне, но и о здоровом образе жизни. А для наглядности может и отжаться пару раз.Главное в жизни — любовь!О своей семье, как настоящий военный, Медков говорит скупо. Дважды был женат, двое сыновей, есть внуки и правнуки. Сейчас у него есть верная подруга, вместе с которой он занимается скандинавской ходьбой, танцами."Почему не женюсь? А кто сейчас женится, — смеется Александр Васильевич. — Эта женщина — последняя и самая большая любовь. Хоть вместе и не живем, но если что-то случится, то она обязательно приезжает. Очень душевная".Ветеран мечтает трудиться, не думая о возрасте, и жить долго-долго."Я проснулся и не думаю ни о чем таком. Сразу в палисадник, вон он за окном. Посадил тут виноград, два ореха, сирень, боярышник, цветы. Все сам. Если думать о себе как о старике, то чувствовать себя так же будешь. Бодри себя, и все будет нормально", — говорит Медков.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210508/9maya-1731495709.html

https://ria.ru/20210507/prazdnik-1731408712.html

https://ria.ru/20210509/veteran-1731483226.html

https://ria.ru/20210508/veterany-1731504715.html

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энергодар, запорожье, кривой рог, общество