Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731524792.html
Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T00:11
2021-05-09T01:07
день победы-2021
россия
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
валентина матвиенко
совет федерации рф
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_33ee2b556a3e0b643e4fdfb34925cfda.jpg
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что 9 мая – всенародно любимый праздник и "одна из нерушимых духовных скреп нашего общества". Бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для граждан России непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений, добавила Матвиенко.Матвиенко отметила, что "сегодня на фоне непрекращающихся попыток переписать и переиначить историю, непростой ситуации и турбулентных событий в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества и, вдохновляясь примером старших поколений, сплотиться и приложить максимум усилий для укрепления и процветания страны".Наш общий долг — оберегать память о героическом прошлом, эффективно строить настоящее и стремиться передать будущим поколениям независимую и сильную Россию, сказала парламентарий. "Мы всегда будем чтить павших защитников Отечества, окружать вниманием и теплом ветеранов, воспитывать молодежь на высоких идеалах гуманизма, патриотизма и справедливости", - отметила Матвиенко.
https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589480747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2564d1588252841be720f749c3c85337.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, общество

Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы

00:11 09.05.2021 (обновлено: 01:07 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что 9 мая – всенародно любимый праздник и "одна из нерушимых духовных скреп нашего общества". Бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для граждан России непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений, добавила Матвиенко.
"Память о мужестве, героизме, самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла объединяет россиян, позволяет явственнее осознать, что мы обязаны быть достойными наследниками поколения победителей", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что "сегодня на фоне непрекращающихся попыток переписать и переиначить историю, непростой ситуации и турбулентных событий в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества и, вдохновляясь примером старших поколений, сплотиться и приложить максимум усилий для укрепления и процветания страны".
Наш общий долг — оберегать память о героическом прошлом, эффективно строить настоящее и стремиться передать будущим поколениям независимую и сильную Россию, сказала парламентарий. "Мы всегда будем чтить павших защитников Отечества, окружать вниманием и теплом ветеранов, воспитывать молодежь на высоких идеалах гуманизма, патриотизма и справедливости", - отметила Матвиенко.
Уличное украшение ко Дню Победы недалеко от здания гостиницы Украина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
Вчера, 15:07
Россияне назвали День Победы самым важным праздником
 
День Победы-2021РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Парад Победы на Красной площадиПарад Победы. Онлайн-репортаж09:30
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:24В Севастополе прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23В Волгограде прошел военный парад в честь Дня Победы
11:23Путин почтил память погибших воинов у могилы Неизвестного Солдата
11:20В Москве 1150 человек госпитализировали с коронавирусом за сутки
11:17Путин рассказал о своих впечатлениях от парада
11:17Парад Победы на Красной площади завершился пролетом авиации
11:04Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:02В России за сутки умерли 334 пациента с коронавирусом
11:02В России за сутки 7517 человек вылечились после COVID-19
11:02В России за сутки выявили 8419 новых случаев коронавируса
11:01В Москве выявили 2828 новых случаев COVID-19
10:53Колонна военной техники проходит по Красной площади на параде Победы
10:52В Самаре прошел военный парад с участием техники и авиации
10:52На российской базе в Киргизии прошло шествие в честь Дня Победы
10:27При пожаре в жилом доме в Крыму погиб человек
10:27Нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, заявил Путин
10:23В Новосибирске завели дело о несвоевременной выдаче лекарств ветерану
10:21Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink стартовала во Флориде
10:21Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Великую Отечественную
10:20Погода позволяет провести воздушную часть парада Победы
Лента новостейМолния