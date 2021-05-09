Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы
00:11 09.05.2021 (обновлено: 01:07 09.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что 9 мая – всенародно любимый праздник и "одна из нерушимых духовных скреп нашего общества". Бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для граждан России непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений, добавила Матвиенко.
"Память о мужестве, героизме, самоотверженности миллионов фронтовиков и тружеников тыла объединяет россиян, позволяет явственнее осознать, что мы обязаны быть достойными наследниками поколения победителей", - подчеркнула она.
Матвиенко отметила, что "сегодня на фоне непрекращающихся попыток переписать и переиначить историю, непростой ситуации и турбулентных событий в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества и, вдохновляясь примером старших поколений, сплотиться и приложить максимум усилий для укрепления и процветания страны".
Наш общий долг — оберегать память о героическом прошлом, эффективно строить настоящее и стремиться передать будущим поколениям независимую и сильную Россию, сказала парламентарий. "Мы всегда будем чтить павших защитников Отечества, окружать вниманием и теплом ветеранов, воспитывать молодежь на высоких идеалах гуманизма, патриотизма и справедливости", - отметила Матвиенко.