https://ria.ru/20210509/pobeda-1731524792.html

Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы

Матвиенко поздравила россиян с Днем Победы

На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T00:11

2021-05-09T00:11

2021-05-09T01:07

день победы-2021

россия

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

валентина матвиенко

совет федерации рф

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общество

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МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. На фоне постоянных попыток переписать историю и непростой ситуации в мире в целом особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер поздравила россиян с Днем Победы, отметив, что 9 мая – всенародно любимый праздник и "одна из нерушимых духовных скреп нашего общества". Бессмертный подвиг участников Великой Отечественной войны служит для граждан России непреходящим нравственным ориентиром, мерилом поступков и устремлений, добавила Матвиенко.Матвиенко отметила, что "сегодня на фоне непрекращающихся попыток переписать и переиначить историю, непростой ситуации и турбулентных событий в мире особенно важно не забывать о цене Великой Победы, ее значении для всего человечества и, вдохновляясь примером старших поколений, сплотиться и приложить максимум усилий для укрепления и процветания страны".Наш общий долг — оберегать память о героическом прошлом, эффективно строить настоящее и стремиться передать будущим поколениям независимую и сильную Россию, сказала парламентарий. "Мы всегда будем чтить павших защитников Отечества, окружать вниманием и теплом ветеранов, воспитывать молодежь на высоких идеалах гуманизма, патриотизма и справедливости", - отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html

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россия, день победы, великая отечественная война (1941-1945), валентина матвиенко, совет федерации рф, москва, общество