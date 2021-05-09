https://ria.ru/20210509/parad-1731599393.html

"Путин предупредил соперников". Что зарубежные СМИ писали о параде Победы

"Путин предупредил соперников". Что зарубежные СМИ писали о параде Победы

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве резко высказался о нацистских идеях, которые, как с сожалением отметил глава... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T18:03

2021-05-09T18:03

2021-05-09T18:05

день победы-2021

россия

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

день победы

парад победы

евросоюз

владимир путин

москва

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы в Москве резко высказался о нацистских идеях, которые, как с сожалением отметил глава государства, и в современном мире пользуются популярностью у некоторых групп людей.Западные СМИ восприняли слова российского лидера как завуалированное обращение к США и Евросоюзу. Заявление о стремлении России защитить свои интересы отдельные журналисты назвали "предупреждением" для соперников Москвы."Предупредил геополитических соперников"В частности, о якобы обострившихся милитаристских настроениях России заявило издание El Periodico."Владимир Путин завуалированно обвинил США и ЕС в попытках переписать историю и возродить идеологию исключительности. <…> Кремлевский лидер предупредил своих геополитических соперников о намерении России твердо защищать свои национальные интересы", — написал журналист.Владимир Путин действительно говорил о возрождении нацистской идеологии и попытках переписать историю "сборищами недобитых карателей". Однако, ни сам российский лидер, ни его пресс-секретарь Дмитрий Песков при этом не упомянули США или какую-либо из стран Евросоюза. В Кремле, напротив, поддержали стремление европейцев бороться с неонацистами — например, в Прибалтике или на Украине."Обострение между Москвой и Западом"Агентство Рейтер также уделило международной повестке больше внимания, чем самому празднованию Дня Победы. Парад в Москве журналисты в первом же абзаце называют "демонстрацией грубой военной мощи на фоне усиления напряженности в отношениях с Западом".Кроме того, в публикацию о празднике добавили информацию о "дипломатическом споре" между Россией и ЕС, а также взаимной высылке дипломатов Москвой и Вашингтоном.Международное агентство Associated Press сочло наиболее значимым заявление Путина о возрождении нацизма, а вот Франс Пресс, в свою очередь, обратило внимание на слова российского лидера о защите интересов государства.В публикации Франс Пресс процитировало отрывки из речи Путина и отметило значимость Дня Победы для россиян, сославшись на данные опросов."Пора усвоить уроки"Китайское государственное агентство Синьхуа назвало парад Победы хорошим напоминанием о жестокости войны и ценности мира."Празднование Дня Победы необходимо не только для чествования героев и празднования великой победы, <…> но и для напоминания о послевоенном мировом порядке, который нужно оберегать как от горячих, так и от холодных войн", — говорится в комментарии агентства.Журналисты также сочли необходимым напомнить об "уроках истории", которые следует усвоить жителям всех стран мира.Во время главного военного парада в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731487464.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1731477522.html

https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html

https://ria.ru/20210509/parad-1731590896.html

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