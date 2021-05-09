Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731562874.html
"Главный праздник". В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы
"Главный праздник". В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы
РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:40
2021-05-09T14:44
день победы-2021
владимир путин
безопасность
общество
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731551946_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_8d7b0419b7bc1d82d95fcdcaf3d6863e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731551946_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0c6a4a46eef8184f3e19a063e13a4cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, безопасность, общество, фото, фото

"Главный праздник". В Москве прошел парад в честь 76-й годовщины Победы

13:40 09.05.2021 (обновлено: 14:44 09.05.2021)
 
Читать ria.ru в
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

Военный парад в честь 76-й годовщины Победы
1 из 20

В России 9 мая ежегодно отмечается День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

Девушка-курсантка перед началом военного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
2 из 20

Война длилась почти четыре года и стала самым крупным и кровопролитным вооруженным столкновением в истории человечества.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
3 из 20

Во время парада президент России Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
4 из 20

Парад прошел при участии более 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
5 из 20

Владимир Путин в своей речи на параде подчеркнул, что советский народ "бился на смерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, на море, в небе".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

Военнослужащие роты Военной академии РВСН на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
6 из 20

В параде приняла участие рота Военной академии РВСН. В этом году серпуховский филиал отметил 80-летие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
7 из 20

Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимал парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

Знаменная группа на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
8 из 20

В составе пешей колонны промаршировали 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
9 из 20

В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

Военнослужащие воздушно-десантных войск на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
10 из 20

На фото: военнослужащие воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

Курсантки Военного университета Министерства обороны РФ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
11 из 20

В составе пешей колонны также прошли две парадные "коробки" женщин-военнослужащих.

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

Танки Т-72Б3М на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
12 из 20

По Красной площади российской столицы проехала механизированная колонна из более чем 190 единиц вооружений и военной техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
13 из 20

На фото: "Бук-М3" 53-й зенитной ракетной Берлинской бригады. Эта техника способна сбивать самолеты стратегической или тактической авиации и баллистические и крылатые ракеты.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

Бронеавтомобили Тайфун-ВДВ на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
14 из 20

По Красной площади проехала колонна 45-й гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения на боевых машинах "Тайфун-ВДВ".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

Автономная пусковая установка (АПУ) Ярс на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
15 из 20

Также в параде приняли участие стратегические ракетные комплексы "Ярс".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

Строй тактическое крыло из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
16 из 20

Над Москвой прошел парадный строй из 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

Тяжелые вертолеты Ми-26 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
17 из 20

Открыли воздушную часть парада три тяжелых вертолета Ми-26, за ними прошли пятерки вертолетов Ми-8, Ми-24/Ми-35, Ка-52 и Ми-28Н.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
18 из 20

На фото: самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Строй кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи пролетает над Красной площадью во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
19 из 20

Полеты военных самолетов и вертолетов над Москвой были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
20 из 20

Замкнули строй шесть штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
День Победы-2021Владимир ПутинБезопасностьОбществоФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния