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День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html
Песков: проявления неонацизма в Европе для России неприемлемы
Песков: проявления неонацизма в Европе для России неприемлемы
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснил слова главы государства о "недобитых карателях" и рассказал, как в... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T12:40
2021-05-09T14:40
день победы-2021
россия
дмитрий песков
владимир путин
москва
львов
в мире
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснил слова главы государства о "недобитых карателях" и рассказал, как в России относятся к проявлениям неонацизма на Западе.В речи на параде Победы Путин, в частности, говорил о том, что некоторые силы вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, появляются "сборища недобитых карателей", отмечаются попытки переписать историю.По словам Пескова, в некоторых странах проявления неонацизма вполне очевидны."Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно", — привел примеры пресс-секретарь.В конце апреля в центре Киева прошел марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина". Чествования легионеров "Ваффен СС" ежегодно проходят в Риге. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, как и СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, признаны преступной организацией.
https://radiosputnik.ria.ru/20210509/pushkov-1731550444.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, львов, в мире

Песков: проявления неонацизма в Европе для России неприемлемы

12:40 09.05.2021 (обновлено: 14:40 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ
Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснил слова главы государства о "недобитых карателях" и рассказал, как в России относятся к проявлениям неонацизма на Западе.
В речи на параде Победы Путин, в частности, говорил о том, что некоторые силы вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, появляются "сборища недобитых карателей", отмечаются попытки переписать историю.
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По словам Пескова, в некоторых странах проявления неонацизма вполне очевидны.
"Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно", — привел примеры пресс-секретарь.
В конце апреля в центре Киева прошел марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина". Чествования легионеров "Ваффен СС" ежегодно проходят в Риге. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, как и СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, признаны преступной организацией.
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