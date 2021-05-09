https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html

Песков: проявления неонацизма в Европе для России неприемлемы

Песков: проявления неонацизма в Европе для России неприемлемы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснил слова главы государства о "недобитых карателях" и рассказал, как в... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T12:40

2021-05-09T12:40

2021-05-09T14:40

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва" пояснил слова главы государства о "недобитых карателях" и рассказал, как в России относятся к проявлениям неонацизма на Западе.В речи на параде Победы Путин, в частности, говорил о том, что некоторые силы вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, появляются "сборища недобитых карателей", отмечаются попытки переписать историю.По словам Пескова, в некоторых странах проявления неонацизма вполне очевидны."Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. "Галичина", которая в Киеве маршировала совсем недавно", — привел примеры пресс-секретарь.В конце апреля в центре Киева прошел марш националистов, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина". Чествования легионеров "Ваффен СС" ежегодно проходят в Риге. Решением Нюрнбергского трибунала войска СС, как и СД, гестапо и Национал-социалистическая немецкая партия, признаны преступной организацией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/pushkov-1731550444.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, москва, львов, в мире