Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731571928.html
Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади
Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади
Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T13:06
2021-05-09T13:06
день победы-2021
россия
вооруженные силы рф
воздушно-космические силы россии
олег салюков
владимир путин
сергей шойгу
москва
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731570124_0:239:2792:1810_1920x0_80_0_0_bb2ea07314b680ed4d1476348c862f96.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший сегодня на Красной площади в Москве, об этом в воскресенье заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.Главком отметил, что принимающие участие в параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. "Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но, главное, настрой", - подчеркнул Салюков.Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники - исторической и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС РФ.
https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731570124_61:0:2792:2048_1920x0_80_0_0_d897796d710fc63590bb83cd522f5fc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, олег салюков, владимир путин, сергей шойгу, москва, безопасность

Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади

13:06 09.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший сегодня на Красной площади в Москве, об этом в воскресенье заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
"По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось", - сказал он.
Главком отметил, что принимающие участие в параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. "Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но, главное, настрой", - подчеркнул Салюков.
Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники - исторической и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС РФ.
Президент РФ В. Путин на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в ВОВ - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
12:40День Победы-2021
Песков: проявления неонацизма в Европе для России неприемлемы
 
День Победы-2021РоссияВооруженные силы РФВоздушно-космические силы РоссииОлег СалюковВладимир ПутинСергей ШойгуМоскваБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09WSJ: жена Билла Гейтса начала готовиться к разводу в 2019 году
02:54На Кубе возложили цветы у мавзолея павших советских солдат
02:50Венесуэльцы устроили флешмоб в честь Дня Победы
02:40WSJ: США могут перебросить войска из Афганистана ближе к границам России
02:24Россиянам назвали способы повысить зарплату на треть
02:20Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами
02:10Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир
02:02Бывший мэр Риги раскритиковал власти за закрытие памятника Освободителям
01:56На Украине избили стрингера Ruptly после интервью у прохожих о Дне Победы
01:54"Может не надо ехать?" Манижа ответила критикам песни для Евровидения
01:29Пушков рассказал, о какой России мечтает Байден
01:15Эксперты объяснили опасность платежей с телефоном в руках
00:49Источник сообщил о гибели 16 человек при подрыве автобуса в Афганистане
00:47В Братиславе младенца насмерть зажало дверьми лифта
00:43Израиль обвинил ХАМАС в запуске двух ракет
00:25В Иерусалиме 14 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
00:14При взрыве у полицейского участка в Сомали погибли шесть человек
23:57Девушку, пропавшую под Волгоградом, нашли мертвой
23:46Дипломат предостерег от глумления над подвигом советских воинов
23:42Армия Чада заявила об уничтожении повстанцев
Лента новостейМолния