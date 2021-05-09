Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший сегодня на Красной площади в Москве, об этом в воскресенье заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.
"По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось", - сказал он.
Главком отметил, что принимающие участие в параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. "Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но, главное, настрой", - подчеркнул Салюков.
Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники - исторической и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС РФ.