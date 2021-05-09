https://ria.ru/20210509/parad-1731571928.html

Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади

Путин и Шойгу высоко оценили парад Победы на Красной площади

Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины... РИА Новости, 09.05.2021

2021-05-09T13:06

2021-05-09T13:06

2021-05-09T13:06

день победы-2021

россия

вооруженные силы рф

воздушно-космические силы россии

олег салюков

владимир путин

сергей шойгу

москва

безопасность

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший сегодня на Красной площади в Москве, об этом в воскресенье заявил журналистам главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков.Главком отметил, что принимающие участие в параде Победы военнослужащие отлично справились с поставленными задачами. "Общее прохождение хорошее, ребята старались все, хотя погодные условия не очень хорошие, но, главное, настрой", - подчеркнул Салюков.Во время главного военного парада в Москве по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники - исторической и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС РФ.

https://ria.ru/20210509/putin-1731568607.html

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россия, вооруженные силы рф, воздушно-космические силы россии, олег салюков, владимир путин, сергей шойгу, москва, безопасность