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Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф во время военного парада Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
День Победы-2021
https://ria.ru/20210509/parad-1731524927.html
В Москве пройдет парад Победы с участием более 12 тысяч военных
В Москве пройдет парад Победы с участием более 12 тысяч военных
Главный военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве с участием более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц... РИА Новости, 09.05.2021
2021-05-09T00:14
2021-05-09T08:39
день победы-2021
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
олег салюков
парад победы
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Главный военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве с участием более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.Парад возглавит главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а примет его министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.В роли диктора парада Победы выступит Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, ушедшего из жизни 13 декабря прошлого года в возрасте 76 лет.В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесут государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объедут и поприветствуют парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.После выступления главы государства и минуты молчания начнется торжественное шествие войск.Откроют парад роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршируют 37 парадных расчетов. В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения "Юнармия".В парадной колонне пройдут также батальон "Росгвардии", роты военной полиции, ФСБ и МЧС, расчет казачьего общества. Женщины-военнослужащие — курсанты пяти высших военных учебных заведений — составят две парадные "коробки". Замкнет пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.Затем по Красной площади проедет военная техника. Первой появится группа из десяти легендарных танков Т-34, которые признаны лучшими танками времен Второй мировой. Кроме того, можно будет увидеть такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг". На колесном тягаче провезут ударные роботы "Уран". По Красной площади проедут и стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами.Завершить парад планируется пролетом авиации, но этому может помешать погода. В Москве прогнозируется низкая облачность, так что, как предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе возможны изменения.Если погода все же позволит, то воздушную часть откроют три тяжелых вертолета Ми-26, затем над Красной площадью должны пролететь группы транспортных и боевых вертолетов, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, истребители Су-35С и новейшие Су-57, носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К и другие машины. Завершат пролет по традиции шесть штурмовиков Су-25, раскрашивающие небо в цвета российского флага.Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано десять тысяч салютных зарядов. Стрельбу проведет салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.
https://ria.ru/20210508/voyna-1730022910.html
https://ria.ru/20210508/prazdnik-1731489992.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1731524792.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), олег салюков, парад победы, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, москва, общество

В Москве пройдет парад Победы с участием более 12 тысяч военных

00:14 09.05.2021 (обновлено: 08:39 09.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция парада Победы в Москве
Генеральная репетиция парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Главный военный парад в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет в Москве с участием более 12 тысяч военнослужащих, около 200 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
Парад возглавит главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а примет его министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
В роли диктора парада Победы выступит Антон Сунцов. Он заменил на этом месте Евгения Хорошевцева, ушедшего из жизни 13 декабря прошлого года в возрасте 76 лет.
В начале парада на Красную площадь под звуки песни "Священная война" внесут государственный флаг России и Знамя Победы — боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Затем Шойгу и Салюков на кабриолетах "Аурус" объедут и поприветствуют парадные расчеты, после чего министр обратится с докладом к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.
После выступления главы государства и минуты молчания начнется торжественное шествие войск.
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Откроют парад роты барабанщиков и почетного караула. Затем по Красной площади Москвы промаршируют 37 парадных расчетов. В их числе офицеры, сержанты и солдаты видов и родов войск, соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников движения "Юнармия".
В парадной колонне пройдут также батальон "Росгвардии", роты военной полиции, ФСБ и МЧС, расчет казачьего общества. Женщины-военнослужащие — курсанты пяти высших военных учебных заведений — составят две парадные "коробки". Замкнет пешую колонну парадный расчет курсантов Московского высшего общевойскового командного училища.
Затем по Красной площади проедет военная техника. Первой появится группа из десяти легендарных танков Т-34, которые признаны лучшими танками времен Второй мировой. Кроме того, можно будет увидеть такие новейшие образцы вооружения, как танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв", артустановки "Коалиция-СВ", боевые машины пехоты "Курганец" и бронетранспортеры "Бумеранг". На колесном тягаче провезут ударные роботы "Уран". По Красной площади проедут и стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами.
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Завершить парад планируется пролетом авиации, но этому может помешать погода. В Москве прогнозируется низкая облачность, так что, как предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе возможны изменения.
Если погода все же позволит, то воздушную часть откроют три тяжелых вертолета Ми-26, затем над Красной площадью должны пролететь группы транспортных и боевых вертолетов, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, истребители Су-35С и новейшие Су-57, носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К и другие машины. Завершат пролет по традиции шесть штурмовиков Су-25, раскрашивающие небо в цвета российского флага.
Вечером в честь Дня Победы в Москве пройдет салют, в котором будет использовано десять тысяч салютных зарядов. Стрельбу проведет салютный дивизион Западного военного округа из установок, размещенных на 16 площадках столицы.
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