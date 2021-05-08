https://ria.ru/20210508/veteran-1731484418.html

Ветеран из Сербии жалеет, что не попал на парад в Москве из-за COVID-19

Ветеран из Сербии жалеет, что не попал на парад в Москве из-за COVID-19

Ветеран освободительной войны в Югославии Михайло Миркович, победивший коронавирус в 90 лет, жалеет, что не смог приехать в Москву на парад Победы. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T14:00

2021-05-08T14:00

2021-05-08T14:00

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

москва

югославия

белград (город)

в мире

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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Ветеран освободительной войны в Югославии Михайло Миркович, победивший коронавирус в 90 лет, жалеет, что не смог приехать в Москву на парад Победы.Миркович родился в Боснии и Герцеговине в 1931 году. В 1942-м он вступил в партизанский отряд."В нашем селе под городом Бугойно хорватские нацисты-усташи убили моего отца и других сербов. Мы - юноши - пошли в партизаны. В Пятой черногорской бригаде знаменитого Савы Ковачевича (1905-1943, народный герой Югославии) я был самым молодым. Мы были с Ковачевичем в битве на Сутьеске в 1943 году, когда он погиб, а я был ранен, всего за войну получил четыре ранения", - рассказал ветеран РИА Новости.В партизанской бригаде он был сначала курьером, затем разведчиком с позывным "Миша", участвовал в крупнейших операциях на территории бывшей Югославии."В боях в Белграде осенью 1944 года вместе со мной у высотного здания "палата Албания" в центре города были ранены два красноармейца, и нас вместе перевязывала медсестра. Раны были не смертельно опасные, получили мы их, когда немцы забрасывали нас с высоты здания гранатами", - отметил Миркович.После Второй мировой войны он окончил театральный факультет, играл в белградских театрах и югославском кино. С супругой Миленой посетил СССР в 1972 году, побывал в Москве и тогдашнем Ленинграде. В России с фронтовых времен остались знакомые."Владимир Ешурин (1909-1985, военный документалист, начальник фронтовых киногрупп) был с нами в боях на Сремском фронте, снимал там. Мы сдружились и виделись после войны, я надеялся, может быть, еще увижу его, не знаю, жив ли он сейчас… Очень жаль, что в прошлом году я был приглашен на парад Победы в Москве, за что очень благодарен, но из-за пандемии не смог поехать", - подчеркнул сербский ветеран и добавил на русском "Россия для нас - мать родная".Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии.

https://ria.ru/20210508/voyna-1731462769.html

https://ria.ru/20191020/1559941778.html

москва

югославия

белград (город)

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великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, югославия, белград (город), в мире