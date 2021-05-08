Ветеран из Сербии жалеет, что не попал на парад в Москве из-за COVID-19
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкВоенный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Ветеран освободительной войны в Югославии Михайло Миркович, победивший коронавирус в 90 лет, жалеет, что не смог приехать в Москву на парад Победы.
Миркович родился в Боснии и Герцеговине в 1931 году. В 1942-м он вступил в партизанский отряд.
"В нашем селе под городом Бугойно хорватские нацисты-усташи убили моего отца и других сербов. Мы - юноши - пошли в партизаны. В Пятой черногорской бригаде знаменитого Савы Ковачевича (1905-1943, народный герой Югославии) я был самым молодым. Мы были с Ковачевичем в битве на Сутьеске в 1943 году, когда он погиб, а я был ранен, всего за войну получил четыре ранения", - рассказал ветеран РИА Новости.
В партизанской бригаде он был сначала курьером, затем разведчиком с позывным "Миша", участвовал в крупнейших операциях на территории бывшей Югославии.
"В боях в Белграде осенью 1944 года вместе со мной у высотного здания "палата Албания" в центре города были ранены два красноармейца, и нас вместе перевязывала медсестра. Раны были не смертельно опасные, получили мы их, когда немцы забрасывали нас с высоты здания гранатами", - отметил Миркович.
После Второй мировой войны он окончил театральный факультет, играл в белградских театрах и югославском кино. С супругой Миленой посетил СССР в 1972 году, побывал в Москве и тогдашнем Ленинграде. В России с фронтовых времен остались знакомые.
"Владимир Ешурин (1909-1985, военный документалист, начальник фронтовых киногрупп) был с нами в боях на Сремском фронте, снимал там. Мы сдружились и виделись после войны, я надеялся, может быть, еще увижу его, не знаю, жив ли он сейчас… Очень жаль, что в прошлом году я был приглашен на парад Победы в Москве, за что очень благодарен, но из-за пандемии не смог поехать", - подчеркнул сербский ветеран и добавил на русском "Россия для нас - мать родная".
"Вместо поездки пришлось побеждать коронавирус. В больнице пролежал 15 дней и вышел из нее, можно сказать, здоровым", - добавил собеседник агентства.
Дату освобождения Сербии и всей Югославии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу страны участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина и части Народно-освободительной армии Югославии. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии.
20 октября 2019, 10:0075 лет Великой ПобедыОсвобождение Белграда: как фашистов выкуривали из столицы ЮгославииФашисты напали на Югославию 6 апреля 1941 года. Немецкие войска 10 апреля захватили Загреб, а 12 апреля – Белград. 17 апреля было подписано соглашение о "перемирии". По сути это была капитуляция югославской армии. В плену оказалось более 350 тысяч солдат и офицеров. Вплоть до 20 октября 1944 года страна была оккупирована нацистами.