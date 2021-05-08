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В Германии вступились за советского воина Николая Масалова
В Германии вступились за советского воина Николая Масалова
В подвиге сержанта Красной армии Николая Масалова, который во время боев за Берлин в 1945 году спас немецкую девочку, нет никаких сомнений, заявил РИА Новости... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:48
2021-05-08T17:48
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. В подвиге сержанта Красной армии Николая Масалова, который во время боев за Берлин в 1945 году спас немецкую девочку, нет никаких сомнений, заявил РИА Новости директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре.Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина — там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках. "Кроме того, в интернете на сайте есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать", — сказал Морре.Он подчеркнул, что в подвиге Масалова нет никаких сомнений. По словам историка, хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, прежний директор музея Петер Ян составил экспертное заключение, в которое включил также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы передали в администрацию Берлина.Благодаря в том числе усилиям музея была установлена и памятная доска на мосту Потсдамер-Брюке.Более полным ответам на вопросы о Масалове и "его товарищах, которые тоже спасали детей", могло бы способствовать открытие для исследователей Центрального архива российского Минобороны, добавил Морре. То, что архив закрыт, он считает "серьезным препятствием для исторических исследований".Подвиг советского воинаНиколай Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В апреле 1945-го он был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии.Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.Этот подвиг запечатлен в монументе, который в 1949 году открыли в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — советский солдат, который левой рукой прижимает к груди спасенную немецкую девочку, а в правой держит опущенный меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.В 1965 году самому сержанту присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, его в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.В ответе берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно.В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.
https://ria.ru/20200502/1570878348.html
https://ria.ru/20200502/1570797632.html
https://ria.ru/20200416/1570076565.html
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), берлин (город), в мире

В Германии вступились за советского воина Николая Масалова

10:48 08.05.2021 (обновлено: 17:48 08.05.2021)
 
© Фото : посольство РФ в ФРГПамятник Воину-освободителю в Берлине
Памятник Воину-освободителю в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© Фото : посольство РФ в ФРГ
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БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. В подвиге сержанта Красной армии Николая Масалова, который во время боев за Берлин в 1945 году спас немецкую девочку, нет никаких сомнений, заявил РИА Новости директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре.
Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина — там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках.
"Кроме того, в интернете на сайте есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать", — сказал Морре.
Он подчеркнул, что в подвиге Масалова нет никаких сомнений. По словам историка, хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, прежний директор музея Петер Ян составил экспертное заключение, в которое включил также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы передали в администрацию Берлина.
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Благодаря в том числе усилиям музея была установлена и памятная доска на мосту Потсдамер-Брюке.
Более полным ответам на вопросы о Масалове и "его товарищах, которые тоже спасали детей", могло бы способствовать открытие для исследователей Центрального архива российского Минобороны, добавил Морре. То, что архив закрыт, он считает "серьезным препятствием для исторических исследований".

Подвиг советского воина

Николай Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В апреле 1945-го он был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии.
Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.
Этот подвиг запечатлен в монументе, который в 1949 году открыли в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича — советский солдат, который левой рукой прижимает к груди спасенную немецкую девочку, а в правой держит опущенный меч. Под ногой у него разбитая немецкая свастика. Этот солдат стал символом освободительной миссии Советского Союза и победы над врагом.
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В 1965 году самому сержанту присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, его в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.
В ответе берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно.
В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).
Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.
Наступление советских войск в Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
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