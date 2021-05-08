Путин рассказал о стремлении сделать Россию комфортной для мигрантов
18:11 08.05.2021 (обновлено: 23:25 08.05.2021)
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин в Москве встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главы двух стран обсудили вопрос трудовой миграции.
"Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики".
Он также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, отправляют домой для поддержки своих семей "достаточно большой объем" денег.
"Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", — заключил Путин.
Российские власти заявляли о дефиците рабочих строительных специальностей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе Путин поручил правительству разработать механизм упрощенного привлечения трудовых мигрантов.
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