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Путин рассказал о стремлении сделать Россию комфортной для мигрантов
Путин рассказал о стремлении сделать Россию комфортной для мигрантов
Владимир Путин в Москве встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главы двух стран обсудили вопрос трудовой миграции. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T18:11
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин в Москве встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главы двух стран обсудили вопрос трудовой миграции.Он также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, отправляют домой для поддержки своих семей "достаточно большой объем" денег."Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", — заключил Путин.Российские власти заявляли о дефиците рабочих строительных специальностей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе Путин поручил правительству разработать механизм упрощенного привлечения трудовых мигрантов.
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россия, владимир путин, общество

Путин рассказал о стремлении сделать Россию комфортной для мигрантов

18:11 08.05.2021 (обновлено: 23:25 08.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин в Москве встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, главы двух стран обсудили вопрос трудовой миграции.

"Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики".

Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
Владимир Путин
Он также отметил, что граждане Таджикистана, работающие в России, отправляют домой для поддержки своих семей "достаточно большой объем" денег.
"Я считаю, что это абсолютно положительный процесс", — заключил Путин.
Российские власти заявляли о дефиците рабочих строительных специальностей из ближнего зарубежья из-за пандемии COVID-19. В январе Путин поручил правительству разработать механизм упрощенного привлечения трудовых мигрантов.
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