https://ria.ru/20210508/medprogrammirovanie-1730829918.html
IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей
IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей
Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?
2021-05-08T12:00
2021-05-08T12:00
2021-05-08T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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медицина
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IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей
Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?
audio/mpeg
IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей
Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?
audio/mpeg
Разобраться в теме помог Владимир Самойло - предприниматель, руководитель разработок ПО и IT-решений для медицинской отрасли.Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Виртуальная реальность как инструмент психиатра" и "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Владимира ИвановаЭксперт эпизода Владимир СамойлоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, it-компании, медицина
IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей
Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?