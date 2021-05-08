https://ria.ru/20210508/medprogrammirovanie-1730829918.html

IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей

Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге?

2021-05-08T12:00

2021-05-08T12:00

2021-05-08T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

it-компании

медицина

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IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге? audio/mpeg

IT в медицине: помогают ли программы ставить диагнозы и обучать врачей Большой объём знаний, документов и решений в сфере здравоохранения можно оцифровать и алгоритмизировать. Казалось бы, так проще - почему же тогда digital-решения для медиков не особо популярны? Может ли ИИ ставить диагноз вместо врача? Когда VR-шлемы появятся в каждом медвузе? Почему иногда медбрат или главврач предпочтёт заполнить отчёт на бумаге? audio/mpeg

Разобраться в теме помог Владимир Самойло - предприниматель, руководитель разработок ПО и IT-решений для медицинской отрасли.Мы уже говорили на похожие темы в других эпизодах - например, "Виртуальная реальность как инструмент психиатра" и "IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийМонтаж Владимира ИвановаЭксперт эпизода Владимир СамойлоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, it-компании, медицина