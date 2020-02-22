Мы все умрём. Виртуальная реальность как инструмент психиатра

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Виртуальная реальность как инструмент психиатра

В виртуальной реальности можно увидеть и услышать (а с последними разработками – ещё потрогать и понюхать) любые места и предметы, любого зверя или человека. Качественно сделанные модели иногда трудно отличить от настоящих – и поэтому они вызывают реальные эмоции. Естественно, врачи-"мозгоправы" обратили внимание на такой мощный инструмент.