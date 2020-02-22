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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-02-22T12:00+0300
https://ria.ru/20200222/1565076195.html
Мы все умрём. Виртуальная реальность как инструмент психиатра
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565077250_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_4d3f33b4fdd50b55417f82926c9b7e78.png
РИА Новости

Мы все умрём. Виртуальная реальность как инструмент психиатра

12:00 22.02.2020
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Виртуальная реальность как инструмент психиатра
Вчера, 12:00
В виртуальной реальности можно увидеть и услышать (а с последними разработками – ещё потрогать и понюхать) любые места и предметы, любого зверя или человека. Качественно сделанные модели иногда трудно отличить от настоящих – и поэтому они вызывают реальные эмоции. Естественно, врачи-"мозгоправы" обратили внимание на такой мощный инструмент.
Возможно ли "подсесть" на виртуальную реальность? Какие состояния и заболевания можно притупить или излечить с помощью VR? Почему VR в некоторых случаях эффективнее традиционных методов? Как виртуальная реальность помогает в образовании и воспитании? Отвечает нейрофизиолог, кандидат биологических и математических наук, ведущий специалист компании Нейротренд Марина Королёва.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Марина Королёва
Монтаж Андрея Темнова
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