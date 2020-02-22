Мы все умрём. Виртуальная реальность как инструмент психиатра

Возможно ли "подсесть" на виртуальную реальность? Какие состояния и заболевания можно притупить или излечить с помощью VR? Почему VR в некоторых случаях эффективнее традиционных методов? Как виртуальная реальность помогает в образовании и воспитании? Отвечает нейрофизиолог, кандидат биологических и математических наук, ведущий специалист компании Нейротренд Марина Королёва.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Марина Королёва
Монтаж Андрея Темнова
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