https://ria.ru/20201114/bioinformatika-1584588119.html

Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены

Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены

Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам? Как будут работать учёные и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?

2020-11-14T12:00

2020-11-14T12:00

2020-11-14T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

сколковский институт науки и технологий

технологии

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Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам? Как будут работать учёные и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?

Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лечение рака с помощью редактирования генов или про искусственно созданные микроорганизмы.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Михаил ГельфандМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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