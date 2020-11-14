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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201114/bioinformatika-1584588119.html
Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам? Как будут работать учёные и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?
2020-11-14T12:00
2020-11-14T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
сколковский институт науки и технологий
технологии
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Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам? Как будут работать учёные и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?
Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лечение рака с помощью редактирования генов или про искусственно созданные микроорганизмы.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякЭксперт подкаста Михаил ГельфандМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, сколковский институт науки и технологий, технологии

Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены

12:00 14.11.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам? Как будут работать учёные и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?
Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лечение рака с помощью редактирования генов или про искусственно созданные микроорганизмы.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Михаил Гельфанд
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкастСколковский институт науки и технологийТехнологии
 
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