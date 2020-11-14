Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
Мы все умрём. IT в биологии: как компьютеры учат нас редактировать гены
Вчера, 12:00
Как приход информатики в биологию радикально изменил наш подход к изучению генома? Почему big data открыла новые виды рака, но усложнила его лечение? Что нового мы узнали о строении ДНК и развитии клетки благодаря компьютерам? Как будут работать учёные и врачи будущего, обладая доступом к огромным базам данных со всеми похожими кейсами?
Разобраться в теме помог профессор, доктор биологических наук, директор Центра наук о жизни Сколтеха, вице-президент по биомедицинским исследованиям Михаил Гельфанд.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про лечение рака с помощью редактирования генов или про искусственно созданные микроорганизмы.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Михаил Гельфанд
Монтаж Андрея Темнова
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Михаил Гельфанд
Монтаж Андрея Темнова
Помогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru