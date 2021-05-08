Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html
"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
Одной из главных причин увеличения числа обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе стал двухдневный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:47
2021-05-08T02:48
леонид пасечник
энтони блинкен
луганская народная республика
донецкая народная республика
сергей марков
минск
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368195_0:211:2965:1880_1920x0_80_0_0_ae886fe96535c47e0b3859a11b205ae3.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Одной из главных причин увеличения числа обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе стал двухдневный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил телеканалу "360" генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.Ранее в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, что число обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась.Политолог считает, что так украинские власти "встречают" американского дипломата, который, по его мнению, принимает ключевые решения в стране.По словам эксперта, обострение ситуации в Донбассе также может быть связано с празднованием Пасхи."Они мстят, знают, что там православные люди, Пасха. Вот они хотят на Пасху кого-нибудь убить, закошмарить", — отметил он.Марков добавил, что третья вероятная причина обстановки на линии боевого соприкосновения в регионе — День Победы.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
https://ria.ru/20210507/zelenskiy-1731372789.html
https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731368195_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_bef644fa882867331272375509833db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид пасечник, энтони блинкен, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей марков, минск, оон, сша, в мире

"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе

02:47 08.05.2021 (обновлено: 02:48 08.05.2021)
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Одной из главных причин увеличения числа обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе стал двухдневный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил телеканалу "360" генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.
Ранее в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, что число обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась.
Политолог считает, что так украинские власти "встречают" американского дипломата, который, по его мнению, принимает ключевые решения в стране.
"Они считают, что госсекретарю очень приятно, когда убивают русских, когда можно развязывание конфликта свалить на русских", — высказался Марков.
По словам эксперта, обострение ситуации в Донбассе также может быть связано с празднованием Пасхи.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Вчера, 09:47
Глава ЛНР Пасечник рассказал, кого боится Зеленский
"Они мстят, знают, что там православные люди, Пасха. Вот они хотят на Пасху кого-нибудь убить, закошмарить", — отметил он.
Марков добавил, что третья вероятная причина обстановки на линии боевого соприкосновения в регионе — День Победы.

"Среди тех, кто поддерживает киевский режим очень много неонацистов. Соответственно они тоже мстят России, Донбассу за это и хотят убить как можно больше людей", — заключил политолог.

Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
Леонид Пасечник о конфликте в Донбассе: Это самая настоящая гражданская война - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
Вчера, 06:23
Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет гражданская война
 
Леонид ПасечникЭнтони БлинкенЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСергей МарковМинскООНСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния