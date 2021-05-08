https://ria.ru/20210508/donbass-1731454887.html
"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
Одной из главных причин увеличения числа обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе стал двухдневный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена,... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T02:47
2021-05-08T02:47
2021-05-08T02:48
леонид пасечник
энтони блинкен
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Одной из главных причин увеличения числа обстрелов на линии боевого соприкосновения в Донбассе стал двухдневный визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, заявил телеканалу "360" генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.Ранее в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал, что число обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз, в последнее время обстановка обострилась.Политолог считает, что так украинские власти "встречают" американского дипломата, который, по его мнению, принимает ключевые решения в стране.По словам эксперта, обострение ситуации в Донбассе также может быть связано с празднованием Пасхи."Они мстят, знают, что там православные люди, Пасха. Вот они хотят на Пасху кого-нибудь убить, закошмарить", — отметил он.Марков добавил, что третья вероятная причина обстановки на линии боевого соприкосновения в регионе — День Победы.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.В Москве не раз заявляли, что заинтересованы в стабилизации ситуации у соседей, а также уточняли, что не собираются ни на кого нападать.
https://ria.ru/20210507/zelenskiy-1731372789.html
https://ria.ru/20210507/donbass-1731362198.html
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леонид пасечник, энтони блинкен, луганская народная республика, донецкая народная республика, сергей марков, минск, оон, сша, в мире