https://ria.ru/20210508/berlin-1731468766.html

В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу

В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу

Торжественная церемония возложения венков по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в советском военном мемориале в берлинском... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T10:49

2021-05-08T10:49

2021-05-08T12:26

сергей нечаев (дипломат)

день победы

великая отечественная война (1941-1945)

мемориал

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в советском военном мемориале в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев, его коллеги-послы из стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана. Венки были возложены также от администрации района Берлин-Панков, партии "Левые", организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями".Они возложили венки к статуе "Родина-мать" в центре мемориала. Цветы в мемориал принесли также жители Берлина.Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.

германия

берлин (город)

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Послы России и СНГ возлагают венки на мемориале в Берлине Торжественная церемония возложения венков в связи с празднованием 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в советском военном мемориале в берлинском районе Панков. В церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев, его коллеги-послы из стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, . Венки были возложены также от администрации района Берлин-Панков, партии "Левые", организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями". 2021-05-08T10:49 true PT0M11S

Знамя Победы в небе над советским мемориалом в берлинском Панкове Копию Знамени Победы пронесли не самолёте над советским военным мемориалом в берлинском Панкове, где в субботу жители столицы, иностранный дипкорпус в ФРГ, общественные организации возложили цветы к статуе Родины-матери. 2021-05-08T10:49 true PT0M11S

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сергей нечаев (дипломат), день победы, великая отечественная война (1941-1945), мемориал, германия, берлин (город), в мире