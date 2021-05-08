https://ria.ru/20210508/berlin-1731468766.html
В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу
В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу
Торжественная церемония возложения венков по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в советском военном мемориале в берлинском... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T10:49
2021-05-08T10:49
2021-05-08T12:26
сергей нечаев (дипломат)
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
мемориал
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Торжественная церемония возложения венков по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в советском военном мемориале в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев, его коллеги-послы из стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана. Венки были возложены также от администрации района Берлин-Панков, партии "Левые", организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями".Они возложили венки к статуе "Родина-мать" в центре мемориала. Цветы в мемориал принесли также жители Берлина.Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.
германия
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РИА Новости
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Послы России и СНГ возлагают венки на мемориале в Берлине
Торжественная церемония возложения венков в связи с празднованием 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу в советском военном мемориале в берлинском районе Панков. В церемонии приняли участие посол России Сергей Нечаев, его коллеги-послы из стран СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстана, . Венки были возложены также от администрации района Берлин-Панков, партии "Левые", организации "Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями".
2021-05-08T10:49
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Знамя Победы в небе над советским мемориалом в берлинском Панкове
Копию Знамени Победы пронесли не самолёте над советским военным мемориалом в берлинском Панкове, где в субботу жители столицы, иностранный дипкорпус в ФРГ, общественные организации возложили цветы к статуе Родины-матери.
2021-05-08T10:49
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сергей нечаев (дипломат), день победы, великая отечественная война (1941-1945), мемориал, германия, берлин (город), в мире