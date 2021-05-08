Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал "Пятому каналу" о последних днях жизни народного артиста России Владимира Качана.
Накануне стало известно о смерти актера в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус.
Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке.
"Но последние два дня уже в коме в реанимации. Безусловно были сопутствующие заболевания. У него сердце было нездорово, много чего было", — пояснил Райхельгауз.
По его словам, за несколько дней до трагедии артисты посмеивались над вечными темами.
"Я зачем-то стал шутить, говорю: "Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой "О не лети так, жизнь". Он говорит: "Невозможно, давай я спою "Кавалергарды, век недолог" <…> Дошутились", — заключил собеседник.
Райхельгауз добавил, что Качан должен был сыграть в спектакле "Последний ацтек" во Владимире в свой день рождения 18 мая.
Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".