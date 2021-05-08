https://ria.ru/20210508/artist-1731453662.html

Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана

Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал "Пятому каналу" о последних днях жизни народного артиста России... РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T01:48

2021-05-08T01:48

2021-05-08T01:48

культура

владимир качан

россия

коммунарка (москва)

московский театр юного зрителя

школа современной пьесы

иосиф райхельгауз

булат окуджава

владимир

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал "Пятому каналу" о последних днях жизни народного артиста России Владимира Качана.Накануне стало известно о смерти актера в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус.Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке.По его словам, за несколько дней до трагедии артисты посмеивались над вечными темами.Райхельгауз добавил, что Качан должен был сыграть в спектакле "Последний ацтек" во Владимире в свой день рождения 18 мая.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".

https://ria.ru/20210503/melnikov-1731003747.html

россия

коммунарка (москва)

владимир

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владимир качан, россия, коммунарка (москва), московский театр юного зрителя, школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, булат окуджава, владимир