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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210508/artist-1731453662.html
Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал "Пятому каналу" о последних днях жизни народного артиста России... РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T01:48
2021-05-08T01:48
культура
владимир качан
россия
коммунарка (москва)
московский театр юного зрителя
школа современной пьесы
иосиф райхельгауз
булат окуджава
владимир
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал "Пятому каналу" о последних днях жизни народного артиста России Владимира Качана.Накануне стало известно о смерти актера в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус.Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке.По его словам, за несколько дней до трагедии артисты посмеивались над вечными темами.Райхельгауз добавил, что Качан должен был сыграть в спектакле "Последний ацтек" во Владимире в свой день рождения 18 мая.Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
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владимир качан, россия, коммунарка (москва), московский театр юного зрителя, школа современной пьесы, иосиф райхельгауз, булат окуджава, владимир

Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана

01:48 08.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Владимир Качан
Актер Владимир Качан - РИА Новости, 1920, 08.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз рассказал "Пятому каналу" о последних днях жизни народного артиста России Владимира Качана.
Накануне стало известно о смерти актера в возрасте 73 лет. Как ранее пояснил РИА Новости Райхельгауз, причиной случившегося стал коронавирус.
Коллега артиста уточнил, что Качан неделю пролежал в больнице в Коммунарке.

"Но последние два дня уже в коме в реанимации. Безусловно были сопутствующие заболевания. У него сердце было нездорово, много чего было", — пояснил Райхельгауз.

По его словам, за несколько дней до трагедии артисты посмеивались над вечными темами.

"Я зачем-то стал шутить, говорю: "Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой "О не лети так, жизнь". Он говорит: "Невозможно, давай я спою "Кавалергарды, век недолог" <…> Дошутились", — заключил собеседник.

Райхельгауз добавил, что Качан должен был сыграть в спектакле "Последний ацтек" во Владимире в свой день рождения 18 мая.
Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в "Школе современной пьесы". Артист принимал участие в создании более пятидесяти фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины "Звезда пленительного счастья".
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КультураВладимир КачанРоссияКоммунарка (Москва)Московский театр юного зрителяШкола современной пьесыИосиф РайхельгаузБулат ОкуджаваВладимир
 
 
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