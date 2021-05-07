Cамые красивые звери с потомством: где их увидеть весной и летом
Лисицы на Камчатке — звезды! "Второй год подряд в Кроноцком заповеднике снимают документальный фильм "Камчатка. Рассказ в лисах", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь нацпарка. — Он о семейных отношениях рыжих хищников, взрослении детенышей и хрупких экосистемах, которые необходимо сохранить".
Снимать лисят — дело непростое. "Это не прирученные животные в вольерах, они обитают на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно", — пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта.
Лисицы на Камчатке — звезды! "Второй год подряд в Кроноцком заповеднике снимают документальный фильм "Камчатка. Рассказ в лисах", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь нацпарка. — Он о семейных отношениях рыжих хищников, взрослении детенышей и хрупких экосистемах, которые необходимо сохранить".
Снимать лисят — дело непростое. "Это не прирученные животные в вольерах, они обитают на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно", — пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта.
При этом, рассказывают в заповеднике, лисьи семьи — пример для подражания. Часто о выводках заботятся оба родителя, сменяя друг друга, чтобы поохотиться. Наблюдая за поведением взрослых, детеныши в играх учатся добывать еду и избегать опасности.
При этом, рассказывают в заповеднике, лисьи семьи — пример для подражания. Часто о выводках заботятся оба родителя, сменяя друг друга, чтобы поохотиться. Наблюдая за поведением взрослых, детеныши в играх учатся добывать еду и избегать опасности.
Лисята появляются на свет в конце мая — начале июня. Мать и отец опекают их до сентября, когда приходит пора начинать самостоятельную жизнь.
Лисята появляются на свет в конце мая — начале июня. Мать и отец опекают их до сентября, когда приходит пора начинать самостоятельную жизнь.
Медвежата обычно рождаются в январе-феврале. Вместе с ними матери выбираются из берлог в конце мая — июне.
Медвежата обычно рождаются в январе-феврале. Вместе с ними матери выбираются из берлог в конце мая — июне.
Медведица прячет потомство от врагов в зарослях кедрового стланика и только в июле, с началом массового нереста лососей, выводит сеголеток к рекам. В июле пищеварительная система медвежат полностью формируется, и они уже могут, кроме молока, питаться и рыбой.
Медведица прячет потомство от врагов в зарослях кедрового стланика и только в июле, с началом массового нереста лососей, выводит сеголеток к рекам. В июле пищеварительная система медвежат полностью формируется, и они уже могут, кроме молока, питаться и рыбой.
С конца мая до конца июня у камчатских медведей — свадьбы. "Часто для того, чтобы добиться взаимности, самцы преодолевают десятки километров, следуя за избранницей по горам, — говорит Мария Воронцова. — А самка за один брачный сезон может спариться с несколькими ухажерами и зачать потомство от разных отцов". Чтобы не тревожить медведей в этот период, в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике, где животные собираются на зеленых лужайках у термальных источников, ежегодно устраивают "месячник тишины". Тогда почти не проводят вертолетные экскурсии.
С конца мая до конца июня у камчатских медведей — свадьбы. "Часто для того, чтобы добиться взаимности, самцы преодолевают десятки километров, следуя за избранницей по горам, — говорит Мария Воронцова. — А самка за один брачный сезон может спариться с несколькими ухажерами и зачать потомство от разных отцов". Чтобы не тревожить медведей в этот период, в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике, где животные собираются на зеленых лужайках у термальных источников, ежегодно устраивают "месячник тишины". Тогда почти не проводят вертолетные экскурсии.
В мае-июне появляется потомство и у евражек — беренгийских сусликов. Чаще всего семьи у них многодетные: в выводке может быть более десяти малышей. В начале лета они держатся вместе с матерью. В конце июня юные евражки, как их называют в народе, уже выходят на поверхность и самостоятельно кормятся травой.
В мае-июне появляется потомство и у евражек — беренгийских сусликов. Чаще всего семьи у них многодетные: в выводке может быть более десяти малышей. В начале лета они держатся вместе с матерью. В конце июня юные евражки, как их называют в народе, уже выходят на поверхность и самостоятельно кормятся травой.
Весна на Камчатке — еще и время бельков. "На каменистом берегу тихоокеанского острова Уташуд плодятся редкие животные — ларги (пестрые нерпы)", — рассказывают в заповеднике. У матери рождается один детеныш, который около двух недель кормится молоком. За это время он меняет белоснежную шубку на пятнистый наряд и становится полностью самостоятельным — плавает и ловит рыбу. Ну а у самок начинается новый брачный период.
Весна на Камчатке — еще и время бельков. "На каменистом берегу тихоокеанского острова Уташуд плодятся редкие животные — ларги (пестрые нерпы)", — рассказывают в заповеднике. У матери рождается один детеныш, который около двух недель кормится молоком. За это время он меняет белоснежную шубку на пятнистый наряд и становится полностью самостоятельным — плавает и ловит рыбу. Ну а у самок начинается новый брачный период.
В мае-июне в тундре Кроноцкого заповедника у диких северных оленей появляется потомство. Как правило, по одному детенышу у важенки. "Это единственный вид из семейства оленевых, у которого рога есть и у самок, — поясняют специалисты. — Зимой они помогают охранять выкопанный в снегу ягель от более сильных самцов".
В мае-июне в тундре Кроноцкого заповедника у диких северных оленей появляется потомство. Как правило, по одному детенышу у важенки. "Это единственный вид из семейства оленевых, у которого рога есть и у самок, — поясняют специалисты. — Зимой они помогают охранять выкопанный в снегу ягель от более сильных самцов".
Самые редкие крупные кошки в мире — дальневосточные леопарды — размножаться могут в любое время года.
Когда котятам исполняется полтора месяца, мамы начинают водить их по охотничьим угодьям. А месяцев в шесть — учить охоте.
Самые редкие крупные кошки в мире — дальневосточные леопарды — размножаться могут в любое время года.
Когда котятам исполняется полтора месяца, мамы начинают водить их по охотничьим угодьям. А месяцев в шесть — учить охоте.
Есть на "Земле леопарда" и несколько абсолютно уникальных семей. Например, самку на этом снимке зовут Алекса. И у нее очень непростая судьба. В СМИ ее называли — Выжившая.
"Однажды она отправилась в обычный поход за русско-китайскую границу, — рассказывает Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью нацпарка. — Там попала в браконьерскую петлю — изощренную ловушку, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться".
Хищница сумела спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки специалисты заповедника увидели, что на бедре Алексы огромная рана. Такое увечье несовместимо с жизнью дикого леопарда. Тем не менее большая кошка поправилась и позже попала в объективы уже с двумя детенышами.
Есть на "Земле леопарда" и несколько абсолютно уникальных семей. Например, самку на этом снимке зовут Алекса. И у нее очень непростая судьба. В СМИ ее называли — Выжившая.
"Однажды она отправилась в обычный поход за русско-китайскую границу, — рассказывает Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью нацпарка. — Там попала в браконьерскую петлю — изощренную ловушку, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться".
Хищница сумела спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки специалисты заповедника увидели, что на бедре Алексы огромная рана. Такое увечье несовместимо с жизнью дикого леопарда. Тем не менее большая кошка поправилась и позже попала в объективы уже с двумя детенышами.
Самку леопарда на этом снимке зовут Борте. Такое имя дал хищнице Стивен Сигал (он ее попечитель) — в честь многодетной жены Чингисхана.
"Борте оправдала кличку: к 2015-му родила на "Земле леопарда" 16 котят — рекордные цифры для дальневосточных леопардов", — отмечает Иван Раков.
Самку леопарда на этом снимке зовут Борте. Такое имя дал хищнице Стивен Сигал (он ее попечитель) — в честь многодетной жены Чингисхана.
"Борте оправдала кличку: к 2015-му родила на "Земле леопарда" 16 котят — рекордные цифры для дальневосточных леопардов", — отмечает Иван Раков.
"Этот снимок российский фотограф Геннадий Юсин сделал ранним утром, еще до рассвета, — поясняют в нацпарке. — К фотоукрытию, где затаился анималист, тогда вышло целое семейство — мать и три котенка. Сразу трое в выводке — редкость для дальневосточного леопарда. Чаще мама воспитывает двоих либо одного.
Запечатлеть всю семью сразу не удалось, но кадры все равно восхищают.
"Этот снимок российский фотограф Геннадий Юсин сделал ранним утром, еще до рассвета, — поясняют в нацпарке. — К фотоукрытию, где затаился анималист, тогда вышло целое семейство — мать и три котенка. Сразу трое в выводке — редкость для дальневосточного леопарда. Чаще мама воспитывает двоих либо одного.
Запечатлеть всю семью сразу не удалось, но кадры все равно восхищают.
Редких животных и их детенышей можно увидеть и сфотографировать не только в заповедниках. И в зоопарках сейчас самая пора яслей и детских садов. Этой весной в Новосибирске появились сразу два детеныша у крошечной антилопы дикдик.
Редких животных и их детенышей можно увидеть и сфотографировать не только в заповедниках. И в зоопарках сейчас самая пора яслей и детских садов. Этой весной в Новосибирске появились сразу два детеныша у крошечной антилопы дикдик.
Как рассказывали в зоопарке, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, он вскоре после рождения встает на ноги.
Туристам советуют не шуметь около вольеров, не делать резких движений — тогда будет возможность понаблюдать за этими удивительными животными.
Как рассказывали в зоопарке, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, он вскоре после рождения встает на ноги.
Туристам советуют не шуметь около вольеров, не делать резких движений — тогда будет возможность понаблюдать за этими удивительными животными.
"Ну наконец-то поймали их в кадр и теперь можем с чистой душой заявить: в группе наших кенгуру Беннета двойное пополнение — обе самки с детенышами", — комментируют фото в Челябинском зоопарке.
В течение восьми-девяти месяцев кенгуренок развивается и растет в сумке. А потом начинает потихоньку выходить из "укрытия", но все равно в случае опасности бежит к матери.
В зоопарке описывают курьезные случаи: "Стоит ничего не подозревающая самка-кенгуру, жует растительную пищу, и тут на всех парах несется испуганная гигантская детка и пытается лечь в мамкин крохотный карманчик. Естественно, ничего туда уже не влезает: ноги и уши торчат, попа свешивается, но детеныш упорно лезет и хочет спрятаться".
"Ну наконец-то поймали их в кадр и теперь можем с чистой душой заявить: в группе наших кенгуру Беннета двойное пополнение — обе самки с детенышами", — комментируют фото в Челябинском зоопарке.
В течение восьми-девяти месяцев кенгуренок развивается и растет в сумке. А потом начинает потихоньку выходить из "укрытия", но все равно в случае опасности бежит к матери.
В зоопарке описывают курьезные случаи: "Стоит ничего не подозревающая самка-кенгуру, жует растительную пищу, и тут на всех парах несется испуганная гигантская детка и пытается лечь в мамкин крохотный карманчик. Естественно, ничего туда уже не влезает: ноги и уши торчат, попа свешивается, но детеныш упорно лезет и хочет спрятаться".
В марте в Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары. Это полуводное травоядное млекопитающее считают самым крупным грызуном — в длину оно может достигать 1,3 метра.
У капибар все проще, чем у кенгуру. Как сообщили в зоопарке, малыш быстро стал самостоятельным — уже гуляет, ест взрослую еду, но все еще сильно привязан к родителям: спит и играет с ними.
В марте в Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары. Это полуводное травоядное млекопитающее считают самым крупным грызуном — в длину оно может достигать 1,3 метра.
У капибар все проще, чем у кенгуру. Как сообщили в зоопарке, малыш быстро стал самостоятельным — уже гуляет, ест взрослую еду, но все еще сильно привязан к родителям: спит и играет с ними.
В питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появился жеребенок. Это редкое животное. Всего в мире около двух тысяч чистокровных копытных этого вида.
В питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появился жеребенок. Это редкое животное. Всего в мире около двух тысяч чистокровных копытных этого вида.
Ну а в Московском зоопарке дождались потомства редкого сычуаньского такина. Как поясняют эксперты зоосада, при рождении он весил девять килограммов. Для сравнения: взрослые самцы — от 300 до 350. Мать и детеныш пока не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Увидеть маленького такина в открытой части жилища можно будет уже в июне.
Ну а в Московском зоопарке дождались потомства редкого сычуаньского такина. Как поясняют эксперты зоосада, при рождении он весил девять килограммов. Для сравнения: взрослые самцы — от 300 до 350. Мать и детеныш пока не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Увидеть маленького такина в открытой части жилища можно будет уже в июне.
Зато в Нижнем Новгороде в зоопарке "Лимпопо" в конце апреля два детеныша росомахи Роксаны вышли на первую прогулку. Как говорят сотрудники, до этого "мама их всячески оберегала и прятала в укрытии, ведь по природе это крайне скрытное и осторожное животное". Кстати, эксперты уточняют, что даже сейчас повадки росомах плохо изучены, поскольку хищник ведет очень замкнутый образ жизни.
Зато в Нижнем Новгороде в зоопарке "Лимпопо" в конце апреля два детеныша росомахи Роксаны вышли на первую прогулку. Как говорят сотрудники, до этого "мама их всячески оберегала и прятала в укрытии, ведь по природе это крайне скрытное и осторожное животное". Кстати, эксперты уточняют, что даже сейчас повадки росомах плохо изучены, поскольку хищник ведет очень замкнутый образ жизни.