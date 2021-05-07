Cамые красивые звери с потомством: где их увидеть весной и летом

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Лисицы на Камчатке — звезды! "Второй год подряд в Кроноцком заповеднике снимают документальный фильм "Камчатка. Рассказ в лисах", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь нацпарка. — Он о семейных отношениях рыжих хищников, взрослении детенышей и хрупких экосистемах, которые необходимо сохранить".

Снимать лисят — дело непростое. "Это не прирученные животные в вольерах, они обитают на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно", — пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта.