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Туризм
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Cамые красивые звери с потомством: где их увидеть весной и летом
Cамые красивые звери с потомством: где их увидеть весной и летом
На Камчатке из нор выходят лисы с детенышами, а медвежата-сеголетки готовятся покинуть берлоги. В Приморье леопарды устраивают свидания и позируют инспекторам... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T08:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Камчатке из нор выходят лисы с детенышами, а медвежата-сеголетки готовятся покинуть берлоги. В Приморье леопарды устраивают свидания и позируют инспекторам заповедника со своими котятами. Не отстают и звери в зоопарках — в Челябинске кенгурята выглядывают из сумок. В Самаре появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, в Москве — родился редкий сычуаньский такин. О животных и их детенышах — в фотоленте РИА Новости.
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куда поехать, куда поехать в выходные, майские праздники, весна, дикие животные, национальный парк "земля леопарда", фото - туризм, маршруты - туризм, кроноцкий заповедник, московский зоопарк, нижний новгород, москва, челябинск, самара, камчатский край, приморский край, животные, фото, туризм

Cамые красивые звери с потомством: где их увидеть весной и летом

08:00 07.05.2021 (обновлено: 08:08 07.05.2021)
 
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. На Камчатке из нор выходят лисы с детенышами, а медвежата-сеголетки готовятся покинуть берлоги. В Приморье леопарды устраивают свидания и позируют инспекторам заповедника со своими котятами. Не отстают и звери в зоопарках — в Челябинске кенгурята выглядывают из сумок. В Самаре появился на свет жеребенок лошади Пржевальского, в Москве — родился редкий сычуаньский такин. О животных и их детенышах — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Алексей Маслов

Лисицы на Камчатке — звезды! "Второй год подряд в Кроноцком заповеднике снимают документальный фильм "Камчатка. Рассказ в лисах", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь нацпарка. — Он о семейных отношениях рыжих хищников, взрослении детенышей и хрупких экосистемах, которые необходимо сохранить".

Снимать лисят — дело непростое. "Это не прирученные животные в вольерах, они обитают на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно", — пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта.

Лиса с лисятами
1 из 20

Лисицы на Камчатке — звезды! "Второй год подряд в Кроноцком заповеднике снимают документальный фильм "Камчатка. Рассказ в лисах", — говорит Мария Воронцова, пресс-секретарь нацпарка. — Он о семейных отношениях рыжих хищников, взрослении детенышей и хрупких экосистемах, которые необходимо сохранить".

Снимать лисят — дело непростое. "Это не прирученные животные в вольерах, они обитают на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно", — пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта.

© Фото : Алексей Маслов
© Фото : Алексей Маслов, Кроноцкий заповедник

При этом, рассказывают в заповеднике, лисьи семьи — пример для подражания. Часто о выводках заботятся оба родителя, сменяя друг друга, чтобы поохотиться. Наблюдая за поведением взрослых, детеныши в играх учатся добывать еду и избегать опасности.

Лиса с лисятами
2 из 20

При этом, рассказывают в заповеднике, лисьи семьи — пример для подражания. Часто о выводках заботятся оба родителя, сменяя друг друга, чтобы поохотиться. Наблюдая за поведением взрослых, детеныши в играх учатся добывать еду и избегать опасности.

© Фото : Алексей Маслов, Кроноцкий заповедник
© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник

Лисята появляются на свет в конце мая — начале июня. Мать и отец опекают их до сентября, когда приходит пора начинать самостоятельную жизнь.

Лиса с лисятами
3 из 20

Лисята появляются на свет в конце мая — начале июня. Мать и отец опекают их до сентября, когда приходит пора начинать самостоятельную жизнь.

© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник
© Фото : Игорь Шпиленок

Медвежата обычно рождаются в январе-феврале. Вместе с ними матери выбираются из берлог в конце мая — июне.

Медвежата
4 из 20

Медвежата обычно рождаются в январе-феврале. Вместе с ними матери выбираются из берлог в конце мая — июне.

© Фото : Игорь Шпиленок
© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник

Медведица прячет потомство от врагов в зарослях кедрового стланика и только в июле, с началом массового нереста лососей, выводит сеголеток к рекам. В июле пищеварительная система медвежат полностью формируется, и они уже могут, кроме молока, питаться и рыбой.

Медвежата
5 из 20

Медведица прячет потомство от врагов в зарослях кедрового стланика и только в июле, с началом массового нереста лососей, выводит сеголеток к рекам. В июле пищеварительная система медвежат полностью формируется, и они уже могут, кроме молока, питаться и рыбой.

© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник
© Фото : Фёдор Мартусов, Кроноцкий заповедник

С конца мая до конца июня у камчатских медведей — свадьбы. "Часто для того, чтобы добиться взаимности, самцы преодолевают десятки километров, следуя за избранницей по горам, — говорит Мария Воронцова. — А самка за один брачный сезон может спариться с несколькими ухажерами и зачать потомство от разных отцов". Чтобы не тревожить медведей в этот период, в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике, где животные собираются на зеленых лужайках у термальных источников, ежегодно устраивают "месячник тишины". Тогда почти не проводят вертолетные экскурсии.

Брачная пара на Курильском озере
6 из 20

С конца мая до конца июня у камчатских медведей — свадьбы. "Часто для того, чтобы добиться взаимности, самцы преодолевают десятки километров, следуя за избранницей по горам, — говорит Мария Воронцова. — А самка за один брачный сезон может спариться с несколькими ухажерами и зачать потомство от разных отцов". Чтобы не тревожить медведей в этот период, в Долине гейзеров в Кроноцком заповеднике, где животные собираются на зеленых лужайках у термальных источников, ежегодно устраивают "месячник тишины". Тогда почти не проводят вертолетные экскурсии.

© Фото : Фёдор Мартусов, Кроноцкий заповедник
© Фото : Алексей Маслов, Кроноцкий заповедник

В мае-июне появляется потомство и у евражек — беренгийских сусликов. Чаще всего семьи у них многодетные: в выводке может быть более десяти малышей. В начале лета они держатся вместе с матерью. В конце июня юные евражки, как их называют в народе, уже выходят на поверхность и самостоятельно кормятся травой.

Берингийские суслики
7 из 20

В мае-июне появляется потомство и у евражек — беренгийских сусликов. Чаще всего семьи у них многодетные: в выводке может быть более десяти малышей. В начале лета они держатся вместе с матерью. В конце июня юные евражки, как их называют в народе, уже выходят на поверхность и самостоятельно кормятся травой.

© Фото : Алексей Маслов, Кроноцкий заповедник
© Фото : Геннадий Волынец, Кроноцкий заповедник

Весна на Камчатке — еще и время бельков. "На каменистом берегу тихоокеанского острова Уташуд плодятся редкие животные — ларги (пестрые нерпы)", — рассказывают в заповеднике. У матери рождается один детеныш, который около двух недель кормится молоком. За это время он меняет белоснежную шубку на пятнистый наряд и становится полностью самостоятельным — плавает и ловит рыбу. Ну а у самок начинается новый брачный период.

Ларга с детёнышем
8 из 20

Весна на Камчатке — еще и время бельков. "На каменистом берегу тихоокеанского острова Уташуд плодятся редкие животные — ларги (пестрые нерпы)", — рассказывают в заповеднике. У матери рождается один детеныш, который около двух недель кормится молоком. За это время он меняет белоснежную шубку на пятнистый наряд и становится полностью самостоятельным — плавает и ловит рыбу. Ну а у самок начинается новый брачный период.

© Фото : Геннадий Волынец, Кроноцкий заповедник
© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник

В мае-июне в тундре Кроноцкого заповедника у диких северных оленей появляется потомство. Как правило, по одному детенышу у важенки. "Это единственный вид из семейства оленевых, у которого рога есть и у самок, — поясняют специалисты. — Зимой они помогают охранять выкопанный в снегу ягель от более сильных самцов".

Дикий северный олень
9 из 20

В мае-июне в тундре Кроноцкого заповедника у диких северных оленей появляется потомство. Как правило, по одному детенышу у важенки. "Это единственный вид из семейства оленевых, у которого рога есть и у самок, — поясняют специалисты. — Зимой они помогают охранять выкопанный в снегу ягель от более сильных самцов".

© Фото : Игорь Шпиленок, Кроноцкий заповедник
© Фото : национальный парк "Земля леопарда"

Самые редкие крупные кошки в мире — дальневосточные леопарды — размножаться могут в любое время года.

Когда котятам исполняется полтора месяца, мамы начинают водить их по охотничьим угодьям. А месяцев в шесть — учить охоте.

Леопарды в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
10 из 20

Самые редкие крупные кошки в мире — дальневосточные леопарды — размножаться могут в любое время года.

Когда котятам исполняется полтора месяца, мамы начинают водить их по охотничьим угодьям. А месяцев в шесть — учить охоте.

© Фото : национальный парк "Земля леопарда"
© Фото : национальный парк "Земля леопарда"

Есть на "Земле леопарда" и несколько абсолютно уникальных семей. Например, самку на этом снимке зовут Алекса. И у нее очень непростая судьба. В СМИ ее называли — Выжившая.

"Однажды она отправилась в обычный поход за русско-китайскую границу, — рассказывает Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью нацпарка. — Там попала в браконьерскую петлю — изощренную ловушку, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться".

Хищница сумела спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки специалисты заповедника увидели, что на бедре Алексы огромная рана. Такое увечье несовместимо с жизнью дикого леопарда. Тем не менее большая кошка поправилась и позже попала в объективы уже с двумя детенышами.

Леопарды в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
11 из 20

Есть на "Земле леопарда" и несколько абсолютно уникальных семей. Например, самку на этом снимке зовут Алекса. И у нее очень непростая судьба. В СМИ ее называли — Выжившая.

"Однажды она отправилась в обычный поход за русско-китайскую границу, — рассказывает Иван Раков, начальник отдела по связям с общественностью нацпарка. — Там попала в браконьерскую петлю — изощренную ловушку, которая опутывает тело зверя металлической нитью и калечит при каждой попытке вырваться".

Хищница сумела спастись и вернуться домой. Но на кадрах с фотоловушки специалисты заповедника увидели, что на бедре Алексы огромная рана. Такое увечье несовместимо с жизнью дикого леопарда. Тем не менее большая кошка поправилась и позже попала в объективы уже с двумя детенышами.

© Фото : национальный парк "Земля леопарда"
© Фото : национальный парк "Земля леопарда"

Самку леопарда на этом снимке зовут Борте. Такое имя дал хищнице Стивен Сигал (он ее попечитель) — в честь многодетной жены Чингисхана.

"Борте оправдала кличку: к 2015-му родила на "Земле леопарда" 16 котят — рекордные цифры для дальневосточных леопардов", — отмечает Иван Раков.

Леопарды в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
12 из 20

Самку леопарда на этом снимке зовут Борте. Такое имя дал хищнице Стивен Сигал (он ее попечитель) — в честь многодетной жены Чингисхана.

"Борте оправдала кличку: к 2015-му родила на "Земле леопарда" 16 котят — рекордные цифры для дальневосточных леопардов", — отмечает Иван Раков.

© Фото : национальный парк "Земля леопарда"
© Фото : Геннадий Юсин, национальный парк "Земля леопарда"

"Этот снимок российский фотограф Геннадий Юсин сделал ранним утром, еще до рассвета, — поясняют в нацпарке. — К фотоукрытию, где затаился анималист, тогда вышло целое семейство — мать и три котенка. Сразу трое в выводке — редкость для дальневосточного леопарда. Чаще мама воспитывает двоих либо одного.

Запечатлеть всю семью сразу не удалось, но кадры все равно восхищают.

Леопарды в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае
13 из 20

"Этот снимок российский фотограф Геннадий Юсин сделал ранним утром, еще до рассвета, — поясняют в нацпарке. — К фотоукрытию, где затаился анималист, тогда вышло целое семейство — мать и три котенка. Сразу трое в выводке — редкость для дальневосточного леопарда. Чаще мама воспитывает двоих либо одного.

Запечатлеть всю семью сразу не удалось, но кадры все равно восхищают.

© Фото : Геннадий Юсин, национальный парк "Земля леопарда"
© Фото : @instagram/nskzoo_official/Е.Черненко

Редких животных и их детенышей можно увидеть и сфотографировать не только в заповедниках. И в зоопарках сейчас самая пора яслей и детских садов. Этой весной в Новосибирске появились сразу два детеныша у крошечной антилопы дикдик.

Африканская антилопа дикдик в Новосибирском зоопарке
14 из 20

Редких животных и их детенышей можно увидеть и сфотографировать не только в заповедниках. И в зоопарках сейчас самая пора яслей и детских садов. Этой весной в Новосибирске появились сразу два детеныша у крошечной антилопы дикдик.

© Фото : @instagram/nskzoo_official/Е.Черненко
© Фото : Новосибирский зоопарк/kivu1i

Как рассказывали в зоопарке, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, он вскоре после рождения встает на ноги.

Туристам советуют не шуметь около вольеров, не делать резких движений — тогда будет возможность понаблюдать за этими удивительными животными.

Детеныш антилопы дикдики в Новосибирском зоопарке
15 из 20

Как рассказывали в зоопарке, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов. Но, несмотря на крошечные размеры, он вскоре после рождения встает на ноги.

Туристам советуют не шуметь около вольеров, не делать резких движений — тогда будет возможность понаблюдать за этими удивительными животными.

© Фото : Новосибирский зоопарк/kivu1i
© Фото : Instagram/chel_zoopark

"Ну наконец-то поймали их в кадр и теперь можем с чистой душой заявить: в группе наших кенгуру Беннета двойное пополнение — обе самки с детенышами", — комментируют фото в Челябинском зоопарке.

В течение восьми-девяти месяцев кенгуренок развивается и растет в сумке. А потом начинает потихоньку выходить из "укрытия", но все равно в случае опасности бежит к матери.

В зоопарке описывают курьезные случаи: "Стоит ничего не подозревающая самка-кенгуру, жует растительную пищу, и тут на всех парах несется испуганная гигантская детка и пытается лечь в мамкин крохотный карманчик. Естественно, ничего туда уже не влезает: ноги и уши торчат, попа свешивается, но детеныш упорно лезет и хочет спрятаться".

Детеныш кенгуру в Челябинском зоопарке
16 из 20

"Ну наконец-то поймали их в кадр и теперь можем с чистой душой заявить: в группе наших кенгуру Беннета двойное пополнение — обе самки с детенышами", — комментируют фото в Челябинском зоопарке.

В течение восьми-девяти месяцев кенгуренок развивается и растет в сумке. А потом начинает потихоньку выходить из "укрытия", но все равно в случае опасности бежит к матери.

В зоопарке описывают курьезные случаи: "Стоит ничего не подозревающая самка-кенгуру, жует растительную пищу, и тут на всех парах несется испуганная гигантская детка и пытается лечь в мамкин крохотный карманчик. Естественно, ничего туда уже не влезает: ноги и уши торчат, попа свешивается, но детеныш упорно лезет и хочет спрятаться".

© Фото : Instagram/chel_zoopark
© Ленинградский зоопарк

В марте в Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары. Это полуводное травоядное млекопитающее считают самым крупным грызуном — в длину оно может достигать 1,3 метра.

У капибар все проще, чем у кенгуру. Как сообщили в зоопарке, малыш быстро стал самостоятельным — уже гуляет, ест взрослую еду, но все еще сильно привязан к родителям: спит и играет с ними.

В Ленинградском зоопарке появился на свет детёныш капибары. Кадр видео
17 из 20

В марте в Ленинградском зоопарке родился детеныш капибары. Это полуводное травоядное млекопитающее считают самым крупным грызуном — в длину оно может достигать 1,3 метра.

У капибар все проще, чем у кенгуру. Как сообщили в зоопарке, малыш быстро стал самостоятельным — уже гуляет, ест взрослую еду, но все еще сильно привязан к родителям: спит и играет с ними.

© Ленинградский зоопарк
© Фото : Instagram/samarazoo

В питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появился жеребенок. Это редкое животное. Всего в мире около двух тысяч чистокровных копытных этого вида.

Жеребенок лошадей Пржевальского в сафари-парке Самарского зоопарка
18 из 20

В питомнике с сафари-парком Самарского зоопарка у лошадей Пржевальского появился жеребенок. Это редкое животное. Всего в мире около двух тысяч чистокровных копытных этого вида.

© Фото : Instagram/samarazoo
© Фото : сайт Мэра Москвы

Ну а в Московском зоопарке дождались потомства редкого сычуаньского такина. Как поясняют эксперты зоосада, при рождении он весил девять килограммов. Для сравнения: взрослые самцы — от 300 до 350. Мать и детеныш пока не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Увидеть маленького такина в открытой части жилища можно будет уже в июне.

Краснокнижный сычуаньский такин в Московском зоопарке
19 из 20

Ну а в Московском зоопарке дождались потомства редкого сычуаньского такина. Как поясняют эксперты зоосада, при рождении он весил девять килограммов. Для сравнения: взрослые самцы — от 300 до 350. Мать и детеныш пока не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Увидеть маленького такина в открытой части жилища можно будет уже в июне.

© Фото : сайт Мэра Москвы
© Фото : Instagram/limpopozoopark

Зато в Нижнем Новгороде в зоопарке "Лимпопо" в конце апреля два детеныша росомахи Роксаны вышли на первую прогулку. Как говорят сотрудники, до этого "мама их всячески оберегала и прятала в укрытии, ведь по природе это крайне скрытное и осторожное животное". Кстати, эксперты уточняют, что даже сейчас повадки росомах плохо изучены, поскольку хищник ведет очень замкнутый образ жизни.

Детеныш росомахи Роксана в зоопарке Лимпопо
20 из 20

Зато в Нижнем Новгороде в зоопарке "Лимпопо" в конце апреля два детеныша росомахи Роксаны вышли на первую прогулку. Как говорят сотрудники, до этого "мама их всячески оберегала и прятала в укрытии, ведь по природе это крайне скрытное и осторожное животное". Кстати, эксперты уточняют, что даже сейчас повадки росомах плохо изучены, поскольку хищник ведет очень замкнутый образ жизни.

© Фото : Instagram/limpopozoopark
 
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