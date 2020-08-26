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На Камчатке рассказали, почему трудно снимать лисят

В Кроноцком заповеднике рассказали об особенностях съемки лисят. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T02:16

2020-08-26T02:16

2020-08-26T02:16

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В Кроноцком заповеднике <a href="https://www.instagram.com/p/CET4HZ9JNOL/" target="_blank">рассказали</a> об особенностях съемки лисят.Сейчас там снимают фильм "Камчатка. Рассказ в лисах". Его героями стали и детеныши, которые к концу лета уже почти готовы к взрослой жизни.Авторы картины, что, когда лисята были еще совсем маленькими, к их норе пришла волчица, которая много дней караулила семейство.Родители через некоторое время перенесли малышей в другое логово, но из-за полученного опыта у детенышей рыжих хищников сформировалось очень осторожное поведение."Они редко попадают в кадр фотоловушек и кинокамеры, несмотря на то, что съемка ведется с дальнофокусного расстояния, — поясняют специалисты. — Зверьки не показывают активного поведения, мало играют на поверхности. Можно сказать, что лисята выросли, сидя в норе. Чаще всего они выходили наружу ночью".По словам продюсера проекта Анны Суховой, лисята уже превратились во взрослых молодых животных. Они все дальше отходят от дома, осваивая новые территории, поэтому поймать их в объектив не стало легче. "Но мы собираемся преодолеть эти трудности, чтобы сделать фильм особенным, показать только реальные ситуации из жизни диких животных", – говорит она."Это не съемки прирученных животных в вольерах, дикие лисицы живут на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно снимать, – пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта. – Лисья семья перебралась в новую нору, которая спрятана в кедровом стланике на берегу реки. Это место очень привлекательно для медведей в период нереста лосося. Из-за зарослей мы часто замечаем хозяина леса, только когда он уже на близком расстоянии. Но, конечно, мы обеспечены основными средствами защиты от крупных хищников".

https://ria.ru/20200613/1572833082.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник