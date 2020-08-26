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На Камчатке рассказали, почему трудно снимать лисят
В Кроноцком заповеднике рассказали об особенностях съемки лисят. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:16
2020-08-26T02:16
камчатский край
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кроноцкий заповедник
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В Кроноцком заповеднике <a href="https://www.instagram.com/p/CET4HZ9JNOL/" target="_blank">рассказали</a> об особенностях съемки лисят.Сейчас там снимают фильм "Камчатка. Рассказ в лисах". Его героями стали и детеныши, которые к концу лета уже почти готовы к взрослой жизни.Авторы картины, что, когда лисята были еще совсем маленькими, к их норе пришла волчица, которая много дней караулила семейство.Родители через некоторое время перенесли малышей в другое логово, но из-за полученного опыта у детенышей рыжих хищников сформировалось очень осторожное поведение."Они редко попадают в кадр фотоловушек и кинокамеры, несмотря на то, что съемка ведется с дальнофокусного расстояния, — поясняют специалисты. — Зверьки не показывают активного поведения, мало играют на поверхности. Можно сказать, что лисята выросли, сидя в норе. Чаще всего они выходили наружу ночью".По словам продюсера проекта Анны Суховой, лисята уже превратились во взрослых молодых животных. Они все дальше отходят от дома, осваивая новые территории, поэтому поймать их в объектив не стало легче. "Но мы собираемся преодолеть эти трудности, чтобы сделать фильм особенным, показать только реальные ситуации из жизни диких животных", – говорит она."Это не съемки прирученных животных в вольерах, дикие лисицы живут на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно снимать, – пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта. – Лисья семья перебралась в новую нору, которая спрятана в кедровом стланике на берегу реки. Это место очень привлекательно для медведей в период нереста лосося. Из-за зарослей мы часто замечаем хозяина леса, только когда он уже на близком расстоянии. Но, конечно, мы обеспечены основными средствами защиты от крупных хищников".
https://ria.ru/20200613/1572833082.html
камчатский край
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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камчатский край, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник

На Камчатке рассказали, почему трудно снимать лисят

02:16 26.08.2020
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© Фото : Анна Ячменникова, Кроноцкий заповедникЛисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике
Лисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике
© Фото : Анна Ячменникова, Кроноцкий заповедник
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Кроноцком заповеднике рассказали об особенностях съемки лисят.
Сейчас там снимают фильм "Камчатка. Рассказ в лисах". Его героями стали и детеныши, которые к концу лета уже почти готовы к взрослой жизни.
Авторы картины, что, когда лисята были еще совсем маленькими, к их норе пришла волчица, которая много дней караулила семейство.
Родители через некоторое время перенесли малышей в другое логово, но из-за полученного опыта у детенышей рыжих хищников сформировалось очень осторожное поведение.
"Они редко попадают в кадр фотоловушек и кинокамеры, несмотря на то, что съемка ведется с дальнофокусного расстояния, — поясняют специалисты. — Зверьки не показывают активного поведения, мало играют на поверхности. Можно сказать, что лисята выросли, сидя в норе. Чаще всего они выходили наружу ночью".
По словам продюсера проекта Анны Суховой, лисята уже превратились во взрослых молодых животных. Они все дальше отходят от дома, осваивая новые территории, поэтому поймать их в объектив не стало легче. "Но мы собираемся преодолеть эти трудности, чтобы сделать фильм особенным, показать только реальные ситуации из жизни диких животных", – говорит она.
"Это не съемки прирученных животных в вольерах, дикие лисицы живут на огромных просторах тундры. Их невозможно заставить играть или охотиться там, где нам удобно снимать, – пояснил Дмитрий Шпиленок, автор проекта. – Лисья семья перебралась в новую нору, которая спрятана в кедровом стланике на берегу реки. Это место очень привлекательно для медведей в период нереста лосося. Из-за зарослей мы часто замечаем хозяина леса, только когда он уже на близком расстоянии. Но, конечно, мы обеспечены основными средствами защиты от крупных хищников".
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