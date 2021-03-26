https://ria.ru/20210326/takin-1602916098.html
В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин
В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин
Детеныш редкого сычуаньского такина родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 26.03.2021
2021-03-26T08:57
2021-03-26T08:57
2021-03-26T11:32
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московский зоопарк
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Детеныш редкого сычуаньского такина родился в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра столицы.Детеныш появился у трехлетнего самца Дони и четырехлетней самки Ксии. При рождении он весил девять килограммов, сейчас набрал уже 20. Взрослые такины-самцы весят от 300 до 350 килограммов. Имя новорожденному еще не придумали. Они с мамой пока не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Ожидается, что увидеть маленького такина в открытой части их жилища можно будет уже в июне.В Московском зоопарке эти редкие животные появились в 2009 году."С тех пор зоологам удалось создать для них комфортные условия и добиться регулярного получения потомства. Наше семейство этих редких копытных стало самым многочисленным в России", — приводятся в сообщении слова пресс-службы зоопарка.Численность этих копытных в дикой природе сильно снижается, вид занесен в Международную Красную книгу.
https://ria.ru/20210311/zoopark-1600659927.html
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Кадры новорожденного такина в Московском зоопарке
В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин. Детеныш появился у трехлетнего самца Дони и четырехлетней самки Ксии. При рождении он весил девять килограммов, сейчас набрал уже 20. Взрослые такины-самцы весят от 300 до 350 килограммов. Имя новорожденному еще не придумали. Они с мамой пока не выходят к посетителям, а прячутся в укромном уголке вольера. Ожидается, что увидеть маленького такина в открытой части их жилища можно будет уже в июне.
2021-03-26T08:57
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