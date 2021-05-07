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Одиннадцать стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне
Одиннадцать стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне
Постпреды России и ещё 10 стран при ОБСЕ призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, говорится в заявлении постоянных... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:02
2021-05-07T22:02
2021-05-07T23:12
россия
обсе
вторая мировая война (1939-1945)
сербия
узбекистан
босния и герцеговина
белоруссия
таджикистан
киргизия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постпреды России и ещё 10 стран при ОБСЕ призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, говорится в заявлении постоянных представителей этих стран при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.Заявление принято представителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана."В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации", - указывается в заявлении.При этом отмечается необходимость неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющие срока давности. "Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок", - подчёркивается в заявлении.
https://ria.ru/20200618/1573153671.html
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россия, обсе, вторая мировая война (1939-1945), сербия, узбекистан, босния и герцеговина, белоруссия, таджикистан, киргизия, азербайджан, армения, казахстан, в мире
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Постпреды России
и ещё 10 стран при ОБСЕ
призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, говорится в заявлении постоянных представителей этих стран при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.
Заявление принято представителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
"Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, её причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений", - отмечается в заявлении.
"В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации", - указывается в заявлении.
При этом отмечается необходимость неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющие срока давности. "Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок", - подчёркивается в заявлении.