Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210507/voyna-1731443914.html
Одиннадцать стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне
Одиннадцать стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне
Постпреды России и ещё 10 стран при ОБСЕ призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, говорится в заявлении постоянных... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T22:02
2021-05-07T23:12
россия
обсе
вторая мировая война (1939-1945)
сербия
узбекистан
босния и герцеговина
белоруссия
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/94657/85/946578597_0:604:1410:1397_1920x0_80_0_0_ea459cb98f0583527d37cdbefe154c8d.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постпреды России и ещё 10 стран при ОБСЕ призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, говорится в заявлении постоянных представителей этих стран при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.Заявление принято представителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана."В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации", - указывается в заявлении.При этом отмечается необходимость неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющие срока давности. "Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок", - подчёркивается в заявлении.
https://ria.ru/20200618/1573153671.html
https://ria.ru/20210322/voyna-1602251038.html
россия
сербия
узбекистан
босния и герцеговина
белоруссия
таджикистан
киргизия
азербайджан
армения
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/94657/85/946578597_0:472:1410:1530_1920x0_80_0_0_7b02b552c849d70439f5a1e98b2f5126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, обсе, вторая мировая война (1939-1945), сербия, узбекистан, босния и герцеговина, белоруссия, таджикистан, киргизия, азербайджан, армения, казахстан, в мире

Одиннадцать стран ОБСЕ призвали беречь правду о Второй мировой войне

22:02 07.05.2021 (обновлено: 23:12 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Тарас Лариохин / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОБСЕ
Штаб-квартира ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Тарас Лариохин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постпреды России и ещё 10 стран при ОБСЕ призвали беречь и отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, говорится в заявлении постоянных представителей этих стран при ОБСЕ по случаю 76-летия Победы во Второй мировой войне.
Заявление принято представителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Российской Федерации, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

"Наш священный долг – беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Фальсификация истории Второй мировой войны, её причин и итогов оскорбляет память борцов с нацизмом и его жертв, способствуя манипуляциям и расшатыванию основ современных международных отношений", - отмечается в заявлении.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
18 июня 2020, 21:2475 лет Великой Победы
Путин: Россия будет твердо отстаивать правду о Второй мировой войне
"В этой связи недопустима героизация в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также переименования улиц в целях их героизации", - указывается в заявлении.
При этом отмечается необходимость неукоснительно соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, не имеющие срока давности. "Решительно осуждаем попытки реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. В этой связи отмечаем принятую 16 декабря 2020 года резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Замалчивание преступлений на почве расовой, этнической и религиозной ненависти, включая неонацизм, агрессивный национализм, чреваты повторением прошлых трагических ошибок", - подчёркивается в заявлении.
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 07:47
В СК заявили о попытках некоторых стран ревизировать решения Нюрнберга
 
РоссияОБСЕВторая мировая война (1939-1945)СербияУзбекистанБосния и ГерцеговинаБелоруссияТаджикистанКиргизияАзербайджанАрменияКазахстанВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11СК готов помочь Германии в расследовании преступлений нацистов
02:47"Убийство русских": политолог назвал три причины обострения в Донбассе
02:30В Белом доме заявили о нежелании вводить санкции против Москвы
02:28Число пострадавших в Иерусалиме достигло 205 человек
02:20WSJ: союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
02:15Аналитик назвал лучшие месяцы для покупки долларов
02:10Россиянам назвали способ сбросить "зимний жир"
02:05Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 178 человек
01:48Коллега раскрыл детали смерти народного артиста Владимира Качана
01:18Зампостпреда России в ООН призвал спасти детей из лагеря Эль-Холь в Сирии
01:15Экономист Григорян заявил о риске потерять деньги в надежных банках
01:04Полицейский напал на оператора Ruptly во время беспорядков в Иерусалиме
00:23Число пострадавших при беспорядках в Иерусалиме возросло до 163 человек
00:19Мусульмане встречают самую священную ночь в году
00:13В Костромской области при падении дельтаплана погиб пилот
23:32Зюганов выразил соболезнования в связи со смертью Лигачева
23:31СК возбудил дело после пожара в Мытищах
23:06Премьер Италии Марио Драги заявил о крахе "мечты Евросоюза"
22:48Лавров и глава МИД Перу обсудили вакцину "Спутник V"
22:43Умер бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Лента новостейМолния