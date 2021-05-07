https://ria.ru/20210507/vaktsinatsiya-1731413557.html

Ветераны-участники парада Победы в Петербурге привились от коронавируса

Ветераны-участники парада Победы в Петербурге привились от коронавируса

Из 250 ветеранов, которые примут участие в параде Победы в Петербурге, 177 уже завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе аппарата... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T16:11

2021-05-07T16:11

2021-05-07T16:11

россия

день победы

парад победы

ленинград

великая отечественная война (1941-1945)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Из 250 ветеранов, которые примут участие в параде Победы в Петербурге, 177 уже завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Олега Эргашева.Отмечается, что у 73 человек подтверждено наличие антител после перенесенного заболевания."Город, как и вся Россия, сейчас готовится к главному для нашей страны празднику – Дню Победы. Участие в нем примут его главные герои - ветераны. Наша задача - обеспечить их безопасность, сохранить их здоровье", - подчеркнул Эргашев.Он отметил, что к участию в параде Победы допустят только тех, кто имеет отрицательные тесты на коронавирус. Организовано трехкратное лабораторное тестирование ветеранов на наличие COVID-19 по месту их проживания на 12-й, 8-й день до проведения парада Победы и за сутки до мероприятия. Аналогичное тестирование проходят и сопровождающие лица.По данным пресс-службы аппарата, на Дворцовой площади будет организовано не только волонтерское сопровождение, но и дополнительное врачебное наблюдение. Территорию Дворцовой площади перед праздником обработают дезинфицирующими средствами. На входе будут проверять наличие средств индивидуальной защиты и документы об отсутствии COVID-19, а также измерять температуру. На трибуне при размещении гостей будет соблюдена социальная дистанция.По последним данным, в Санкт-Петербурге проживают 84,7 тысячи человек, переживших Великую Отечественную войну. Из них 4 тысячи человек – это непосредственные участники боевых действий, 377 инвалидов Великой Отечественной войны, 62,7 тысячи жителей блокадного Ленинграда, 10,7 тысячи тружеников тыла, около 6,7 тысячи бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Кроме того, в городе живут более 222 тысяч детей войны.

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россия, день победы, парад победы, ленинград, великая отечественная война (1941-1945), санкт-петербург, общество