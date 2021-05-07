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Путин обсудил производство вакцин с узбекистанским коллегой
Путин обсудил производство вакцин с узбекистанским коллегой
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым борьбу с коронавирусом и организацию производства вакцины на... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T14:57
2021-05-07T14:57
2021-05-07T15:10
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
владимир путин
бишкек
душанбе
узбекистан
таджикистан
киргизия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым борьбу с коронавирусом и организацию производства вакцины на территории Узбекистана, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе – по организации производства вакцины на территории Узбекистана", - говорится в сообщении.Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне."Подчеркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - добавляется в сообщении.Также, выражено удовлетворение поступательным развитием российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества."При обсуждении ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в свете недавних событий на таджикистанско-киргизской границе, президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, владимир путин, бишкек, душанбе, узбекистан, таджикистан, киргизия, в мире
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
по телефону обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым
борьбу с коронавирусом и организацию производства вакцины на территории Узбекистана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе – по организации производства вакцины на территории Узбекистана", - говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Подчеркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - добавляется в сообщении.
Также, выражено удовлетворение поступательным развитием российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.
"При обсуждении ситуации в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в свете недавних событий на таджикистанско-киргизской границе, президенты приветствовали договоренности Душанбе
и Бишкека
об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать дальнейшей стабилизации обстановки", - говорится в сообщении.