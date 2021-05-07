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"Нас заставляют ненавидеть Россию". Болгары высказались о Дне Победы
"Нас заставляют ненавидеть Россию". Болгары высказались о Дне Победы
Читатели издания "Факти" обсудили вклад СССР в восстановление Болгарии в послевоенное время. Дискуссию в комментариях к публикации спровоцировал материал о... РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T18:09
2021-05-07T20:39
россия
день победы
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
москва
ссср
сша
болгария
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели издания "Факти" обсудили вклад СССР в восстановление Болгарии в послевоенное время. Дискуссию в комментариях к публикации спровоцировал материал о генеральной репетиции парада Победы в Москве."Россия — символ победы над Гитлером. И эта страна очень помогла в строительстве современной Болгарии, под крылом России (тогда СССР) мы жили мирно", — отметил один из них."Это (Парад. — Прим. ред.) иcтoричecкaя пaмять. В кaждoй ceмьe были люди, пoгибшиe нa этoй вoйнe. И eщe: те, кто вводит caнкции прoтив Рoccии из cвoих уютных и дoрoгих кaбинeтoв, дoлжны врeмя oт врeмeни нeмнoгo приoбщaтьcя к рeaльнoму миру", — напомнил другой пользователь."Нeт другoгo нaрoдa, кoтoрый был бы тaк oбъeдинeн oбщeй иcтoриeй, oбщими жeртвaми и oбщими пoбeдaми. &lt;…&gt; Пoртрeты нaших гeрoeв у нac нa cтeнaх, a их мeдaли и oрдeн зa oтвaгу — нaшa вeличaйшaя цeннocть. Этo знaют вce чecтныe люди в мирe", — подчеркнул один из читателей."Посмотрите на Красную площадь, и вы увидите, что такое армия", — восхитились в комментариях."А сейчас мы полностью подчиняемся американцам. &lt;…&gt; США будут до конца заставлять нас ненавидеть Россию, но им это не удастся", — посетовал пользователь.В пятницу на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. По центру столицы прошли 37 пеших парадных расчетов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.
https://ria.ru/20210429/parad-1730593320.html
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россия, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, ссср, сша, болгария, безопасность, в мире

"Нас заставляют ненавидеть Россию". Болгары высказались о Дне Победы

18:09 07.05.2021 (обновлено: 20:39 07.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата" на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели издания "Факти" обсудили вклад СССР в восстановление Болгарии в послевоенное время. Дискуссию в комментариях к публикации спровоцировал материал о генеральной репетиции парада Победы в Москве.
"Россия — символ победы над Гитлером. И эта страна очень помогла в строительстве современной Болгарии, под крылом России (тогда СССР) мы жили мирно", — отметил один из них.
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"Это (Парад. — Прим. ред.) иcтoричecкaя пaмять. В кaждoй ceмьe были люди, пoгибшиe нa этoй вoйнe. И eщe: те, кто вводит caнкции прoтив Рoccии из cвoих уютных и дoрoгих кaбинeтoв, дoлжны врeмя oт врeмeни нeмнoгo приoбщaтьcя к рeaльнoму миру", — напомнил другой пользователь.
"Нeт другoгo нaрoдa, кoтoрый был бы тaк oбъeдинeн oбщeй иcтoриeй, oбщими жeртвaми и oбщими пoбeдaми. <…> Пoртрeты нaших гeрoeв у нac нa cтeнaх, a их мeдaли и oрдeн зa oтвaгу — нaшa вeличaйшaя цeннocть. Этo знaют вce чecтныe люди в мирe", — подчеркнул один из читателей.
"Посмотрите на Красную площадь, и вы увидите, что такое армия", — восхитились в комментариях.
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"А сейчас мы полностью подчиняемся американцам. <…> США будут до конца заставлять нас ненавидеть Россию, но им это не удастся", — посетовал пользователь.
В пятницу на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. По центру столицы прошли 37 пеших парадных расчетов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
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РоссияДень ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)МоскваСССРСШАБолгарияБезопасностьВ мире
 
 
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