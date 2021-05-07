https://ria.ru/20210507/parad-1731425172.html

"Нас заставляют ненавидеть Россию". Болгары высказались о Дне Победы

"Нас заставляют ненавидеть Россию". Болгары высказались о Дне Победы

Читатели издания "Факти" обсудили вклад СССР в восстановление Болгарии в послевоенное время. Дискуссию в комментариях к публикации спровоцировал материал о... РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T18:09

2021-05-07T18:09

2021-05-07T20:39

россия

день победы

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

москва

ссср

сша

болгария

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731136650_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_be94b772ef2ee8de03275fc179abea78.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели издания "Факти" обсудили вклад СССР в восстановление Болгарии в послевоенное время. Дискуссию в комментариях к публикации спровоцировал материал о генеральной репетиции парада Победы в Москве."Россия — символ победы над Гитлером. И эта страна очень помогла в строительстве современной Болгарии, под крылом России (тогда СССР) мы жили мирно", — отметил один из них."Это (Парад. — Прим. ред.) иcтoричecкaя пaмять. В кaждoй ceмьe были люди, пoгибшиe нa этoй вoйнe. И eщe: те, кто вводит caнкции прoтив Рoccии из cвoих уютных и дoрoгих кaбинeтoв, дoлжны врeмя oт врeмeни нeмнoгo приoбщaтьcя к рeaльнoму миру", — напомнил другой пользователь."Нeт другoгo нaрoдa, кoтoрый был бы тaк oбъeдинeн oбщeй иcтoриeй, oбщими жeртвaми и oбщими пoбeдaми. <…> Пoртрeты нaших гeрoeв у нac нa cтeнaх, a их мeдaли и oрдeн зa oтвaгу — нaшa вeличaйшaя цeннocть. Этo знaют вce чecтныe люди в мирe", — подчеркнул один из читателей."Посмотрите на Красную площадь, и вы увидите, что такое армия", — восхитились в комментариях."А сейчас мы полностью подчиняемся американцам. <…> США будут до конца заставлять нас ненавидеть Россию, но им это не удастся", — посетовал пользователь.В пятницу на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы. По центру столицы прошли 37 пеших парадных расчетов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.

https://ria.ru/20210429/parad-1730593320.html

https://ria.ru/20210507/voyna-1731354660.html

россия

москва

ссср

сша

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день победы, парад победы, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), москва, ссср, сша, болгария, безопасность, в мире