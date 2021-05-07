https://ria.ru/20210507/parad-1731389881.html

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади российской столицы в пятницу прошла генеральная репетиция парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2021

2021-05-07T12:27

2021-05-07T12:27

2021-05-07T12:28

парад победы

великая отечественная война (1941-1945)

москва

безопасность

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы в пятницу прошла генеральная репетиция парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчётов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.В связи с репетицией в российской столице был перекрыт ряд улиц и запрещена парковка на соответствующих участках.Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада - 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчёты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки 4 мая утром.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, безопасность