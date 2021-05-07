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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
На Красной площади российской столицы в пятницу прошла генеральная репетиция парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2021
2021-05-07T12:27
2021-05-07T12:27
2021-05-07T12:28
парад победы
великая отечественная война (1941-1945)
москва
безопасность
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы в пятницу прошла генеральная репетиция парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчётов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.В связи с репетицией в российской столице был перекрыт ряд улиц и запрещена парковка на соответствующих участках.Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада - 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчёты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой в рамках тренировки 4 мая утром.
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парад победы, великая отечественная война (1941-1945), москва, безопасность
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. На Красной площади российской столицы в пятницу прошла генеральная репетиция парада Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчётов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов.
В связи с репетицией в российской столице был перекрыт ряд улиц и запрещена парковка на соответствующих участках.
Как сообщали в Минобороны, весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.
Ранее на Красной площади прошли две ночных репетиции парада - 29 апреля и 4 мая, где были задействованы пешие расчёты и колонна техники. Авиация пролетела над Москвой
в рамках тренировки 4 мая утром.