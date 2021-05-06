В СК оценили проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
15:35 06.05.2021 (обновлено: 15:36 06.05.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне должен стать ещё одной формой защиты исторической памяти, заявила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В Госдуму был внесен законопроект, которым вводится запрет на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.
"В Следственном комитете России полностью поддерживают положения законопроекта, запрещающие публичное отождествление роли и решений Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказала она.
Петренко отметила, что случаи публичного бездоказательного попрания роли СССР в разгроме нацистской Германии, ее пособников и освобождении Европы учащаются. Она подчеркнула, что в условиях продолжающейся информационной войны также наблюдаются попытки реабилитации нацизма как на территории России, так и из-за рубежа.
Официальный представитель СК подчеркнула, что попытки переписать мировую историю должны получить закономерный ответ в правовой плоскости, как и любые другие действия, оскверняющие символы воинской славы и оскорбляющие память о народе-победителе.
"И предлагаемые дополнения в закон должны стать еще одной действенной и своевременной формой защиты исторической памяти и выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге. Его приговор стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния руководства нацистской Германии, ответственного за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными", - сказала Петренко.