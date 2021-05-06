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В СК оценили проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
В СК оценили проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне
Внесённый в Госдуму законопроект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне должен стать ещё одной формой защиты... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T15:35
2021-05-06T15:36
россия
светлана петренко
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
германия
ссср
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне должен стать ещё одной формой защиты исторической памяти, заявила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.В Госдуму был внесен законопроект, которым вводится запрет на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.Петренко отметила, что случаи публичного бездоказательного попрания роли СССР в разгроме нацистской Германии, ее пособников и освобождении Европы учащаются. Она подчеркнула, что в условиях продолжающейся информационной войны также наблюдаются попытки реабилитации нацизма как на территории России, так и из-за рубежа.Официальный представитель СК подчеркнула, что попытки переписать мировую историю должны получить закономерный ответ в правовой плоскости, как и любые другие действия, оскверняющие символы воинской славы и оскорбляющие память о народе-победителе."И предлагаемые дополнения в закон должны стать еще одной действенной и своевременной формой защиты исторической памяти и выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге. Его приговор стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния руководства нацистской Германии, ответственного за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными", - сказала Петренко.
https://ria.ru/20210429/istoriya-1730480604.html
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россия, светлана петренко, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), германия, ссср

В СК оценили проект о запрете уравнивания ролей СССР и Германии в войне

15:35 06.05.2021 (обновлено: 15:36 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Внесённый в Госдуму законопроект о запрете уравнивания ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне должен стать ещё одной формой защиты исторической памяти, заявила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
В Госдуму был внесен законопроект, которым вводится запрет на публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.
"В Следственном комитете России полностью поддерживают положения законопроекта, запрещающие публичное отождествление роли и решений Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне", - сказала она.
Петренко отметила, что случаи публичного бездоказательного попрания роли СССР в разгроме нацистской Германии, ее пособников и освобождении Европы учащаются. Она подчеркнула, что в условиях продолжающейся информационной войны также наблюдаются попытки реабилитации нацизма как на территории России, так и из-за рубежа.
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"И предлагаемые дополнения в закон должны стать еще одной действенной и своевременной формой защиты исторической памяти и выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге. Его приговор стал важнейшим этапом в оценке причин Второй мировой войны. Все должны помнить, что деяния руководства нацистской Германии, ответственного за развязывание и ведение Второй мировой войны, были признаны преступными", - сказала Петренко.
 
РоссияСветлана ПетренкоВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)ГерманияСССР
 
 
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