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В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука
В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука
Полиция проводит проверку после конфликта детей на площадке, в который, по предварительным данным, вмешалась бабушка и ударила противника своего внука по... РИА Новости, 06.05.2021
2021-05-06T14:29
2021-05-06T19:36
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта детей на площадке, в который, по предварительным данным, вмешалась бабушка и ударила противника своего внука по голове, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, накануне около полуночи в полицию поступило сообщение, что в больницу обратился 11-летний мальчик. По словам ребенка, на детской площадке в районе дома № 9 на Окраинной улице его ударила по голове женщина, которая вмешалась в его конфликт со сверстником.После осмотра мальчика отпустили домой, а затем в полицию обратился его отец."По предварительным данным, агрессию к школьнику проявила бабушка второго подростка, вмешавшаяся в возникший между мальчиками конфликт. В настоящее время полиция проверяет указанную информацию", — заявляет ГУ МВД.
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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука

14:29 06.05.2021 (обновлено: 19:36 06.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта детей на площадке, в который, по предварительным данным, вмешалась бабушка и ударила противника своего внука по голове, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, накануне около полуночи в полицию поступило сообщение, что в больницу обратился 11-летний мальчик. По словам ребенка, на детской площадке в районе дома № 9 на Окраинной улице его ударила по голове женщина, которая вмешалась в его конфликт со сверстником.
После осмотра мальчика отпустили домой, а затем в полицию обратился его отец.
"По предварительным данным, агрессию к школьнику проявила бабушка второго подростка, вмешавшаяся в возникший между мальчиками конфликт. В настоящее время полиция проверяет указанную информацию", — заявляет ГУ МВД.
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