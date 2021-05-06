https://ria.ru/20210506/peterburg-1731300849.html

В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука

В Петербурге женщина ударила ребенка, защищая своего внука

Полиция проводит проверку после конфликта детей на площадке, в который, по предварительным данным, вмешалась бабушка и ударила противника своего внука по... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T14:29

2021-05-06T14:29

2021-05-06T19:36

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Полиция проводит проверку после конфликта детей на площадке, в который, по предварительным данным, вмешалась бабушка и ударила противника своего внука по голове, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, накануне около полуночи в полицию поступило сообщение, что в больницу обратился 11-летний мальчик. По словам ребенка, на детской площадке в районе дома № 9 на Окраинной улице его ударила по голове женщина, которая вмешалась в его конфликт со сверстником.После осмотра мальчика отпустили домой, а затем в полицию обратился его отец."По предварительным данным, агрессию к школьнику проявила бабушка второго подростка, вмешавшаяся в возникший между мальчиками конфликт. В настоящее время полиция проверяет указанную информацию", — заявляет ГУ МВД.

https://ria.ru/20210503/rebenok-1731013545.html

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гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия