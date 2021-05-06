https://ria.ru/20210506/pashinyan-1731312481.html

Пашинян подтвердил готовность выполнять договоренности по Карабаху

Пашинян подтвердил готовность выполнять договоренности по Карабаху

Ереван подтверждает готовность предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, однако действия Баку направлены во... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T15:51

2021-05-06T15:51

2021-05-06T15:53

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

обсе

мария захарова

нагорный карабах

сергей лавров

азербайджан

армения

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ЕРЕВАН, 6 мая - РИА Новости. Ереван подтверждает готовность предпринимать все усилия для выполнения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, однако действия Баку направлены во многом на их срыв, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян."Можно констатировать, что за последние месяцы наши отношения еще больше окрепли, они не раз выдерживали испытания на прочность. В тяжелую минуту Россия протянула нам руку помощи, помогла решить проблемы, которые были вызваны пандемией и ее последствиями и агрессией против Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям РФ удалось остановить военные действия и достичь существенной деэскалации ситуации в нашем регионе. Сегодня присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности Нагорного Карабаха. Особо хочу отметить роль президента (РФ Владимира) Путина в достижении мира в регионе и его усилия, направленные на создание условий нормальной жизнедеятельности Нагорного Карабаха", - заявил Пашинян на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Хотел бы заверить вас, что Армения и впредь будет принимать все меры для претворения в жизнь договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Мы также готовы приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить конструктивный диалог сторон в трехстороннем формате", - добавил Пашинян.Однако, по его словам, "действия Азербайджана вовсе не способствуют прогрессу в трехстороннем диалоге"."Действия Баку, который манипулирует вопросом о выдаче военнопленных, устраивает антиармянскую вакханалию и предъявляет территориальные претензии Армении, наоборот, направлены на эскалацию ситуации в регионе и срыв договоренностей", - добавил Пашинян.При этом он с удовлетворением отметил позицию сопредседателей минской группы ОБСЕ и подтвердил позицию Армении "о необходимости возобновления мирного процесса с целью достижения окончательного урегулирования на основе принципов, предложенных сопредседателями минской группы ОБСЕ".Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лавров в начале мая посетит Армению и Азербайджан, обсудит актуальные двусторонние и региональные вопросы. Она отмечала, что согласно имеющимся договоренностям, глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с рабочим визитом 5-6 мая, а Баку - 10-11 мая.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве России Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210506/lavrov-1731285331.html

https://ria.ru/20210506/armeniya-1731280511.html

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нагорный карабах

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армения

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россия, никол пашинян, обсе, мария захарова, нагорный карабах, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире