https://ria.ru/20210506/gorodok-1730774273.html

"Прописали к незнакомым людям". Как один город существует в двух регионах

"Прописали к незнакомым людям". Как один город существует в двух регионах

Сергиев Посад-15. Он же — деревня Таратино. Московская и Владимирская области уже больше 20 лет не могут решить, кому принадлежит бывший военный городок и как... РИА Новости, 06.05.2021

2021-05-06T08:00

2021-05-06T08:00

2021-05-06T20:27

детские пособия

регистрация

александров

московская область (подмосковье)

владимирская область

александровский район

сергиев посад

общество

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Сергиев Посад-15. Он же — деревня Таратино. Московская и Владимирская области уже больше 20 лет не могут решить, кому принадлежит бывший военный городок и как его называть. Из-за бюрократической неразберихи к людям отказывается ехать скорая, возникли проблемы с пособиями и пропиской. При этом по документам на месте населенного пункта — лес.Параллельные реальностиЕвгения Уфимцева и ее мать зарегистрированы в одной квартире, но в разных регионах. Так выходит, если посмотреть прописку в их паспортах.Они переехали в Сергиев Посад-15 из Владимирской области в 2014 году. Уфимцевы хотели купить квартиру именно здесь, в Подмосковье, — тут выше социальные выплаты."Тогда и речи не шло о том, что это спорная территория. Документы мы оформляли в регистрационной палате Московской области, прописку нам обеим поставили подмосковную", — в качестве доказательства девушка показывает фото со старым штампом в паспорте.В марте этого года Евгения вышла замуж и решила поменять фамилию. Когда вернули паспорт, вместо подмосковной регистрации снова была владимирская.Для Евгении вопрос с пропиской — принципиальный. Она в положении, а во Владимирской области, куда ее без спроса "переселили", выплаты молодым матерям в два раза ниже."У них пособие по уходу за ребенком до полутора лет — три тысячи рублей, у нас — семь. Кроме того, гинеколог меня предупредила, что рожать бесплатно я смогу только по месту регистрации. А там уровень медицины намного хуже", — жалуется Уфимцева. Таких историй в городке — десятки. Ирина Назаровская о "переезде" тоже узнала внезапно — когда перестали перечислять пособие на приемную дочь. Из опеки Московской области пришло письмо, что выплаты прекращаются, так как теперь семья находится на другой территории."Но и из Владимирской области деньги не поступали. Ведь регистрация у нас прежняя. Предложили перепрописаться — к себе же в квартиру", — возмущается Ирина.Добровольно менять прописку она не хочет. Говорит, что опекунские выплаты тогда будут в два раза меньше: "У нас — 16 тысяч, у них — семь". Пропадет и гарантийное письмо от опеки, по которому после 18 лет ее дочери должны предоставить квартиру в Подмосковье.Ирина уже пожаловалась в прокуратуру на нарушение прав ребенка."Как бомжи"Перепрописывают жителей во Владимирскую область с начала года. Причем штамп в паспорте ставят разный. Одним — "Владимирская область, деревня Таратино". Другим название городка не трогают и меняют только регион.Те, кто не захотел "переселяться", уже несколько месяцев ходят с пустой страницей в паспорте."Как бомжи", — резко выражается еще одна жительница городка Наталья Левченко. Дочь пенсионерки работает в Москве и переживает, что ее остановят полицейские, заставят платить штраф.В дремучем лесуСергиев Посад-15 — это почти два десятка домов, спрятанных в лесу. Найти город можно не на всех картах. Построили его в 1965 году для обслуживания систем противоракетной обороны. Долгое время территория был закрытой. Въезд — только по пропускам.В советские времена жить тут было престижно. В магазинах появлялись дефицитные товары, действовала санчасть, работала музыкальная школа. Даже бассейн имелся. Теперь остались развалины, на которых любят фотографироваться подростки. Местные говорят: городок всегда был приписан к Московской области. Добился этого командир части Виктор Макаркин. "У всех была подмосковная прописка", — военный пенсионер Борис Мороз демонстрирует паспорт. В 1998-м воинскую часть расформировали. И началась административная чехарда. Город несколько раз переходил под контроль то одного, то другого региона. Его включали и исключали из перечня закрытых военных населенных пунктов. Но до недавнего времени на людях это не отражалось. Как и прежде, они получали подмосковные надбавки, пользовались социальными объектами соседнего, "гражданского", Сергиева Посада: поликлиниками, больницами, библиотеками, биржей труда."Полиция ехала семь часов"Только в этом году с социальными услугами возникли проблемы — сначала с медициной. "Отцу скорую вызывала — сердце прихватило. Оператор, как только услышала адрес заявки, сразу отфутболила: "Звоните в Струнино!" (ближайший к Сергиеву Посаду-15 населенный пункт Владимирской области)", — рассказывает местная жительница Елена Чайковская.В больнице и поликлиниках Сергиева Посада пациентов принимать готовы, но врач на дом — из соседнего региона. С полицией тоже неразбериха. По словам местных, подмосковные и владимирские стражи порядка поделили крошечный населенный пункт на сектора. Впрочем, это не помогло — кому ехать вызов, видимо, иногда выясняют долго.Елена Чайковская вспоминает, как на нее во время прогулки с собакой напал пьяный — принялся оскорблять, замахнулся бутылкой. Но больше всего опасений, что отменят сергиевопосадский автобус. Об этом предупредил начальник автоколонны."Тогда мы окажемся как на необитаемом острове, оторванными от цивилизации", — переживают люди. До Сергиева Посада отсюда тридцать километров. За лекарствами, на почту, в магазины — только туда. До Александрова — крупного районного центра Владимирской области, где есть хорошие торговые центры и больница, — примерно столько же. Но добираться нужно на перекладных.Городок или деревня?Разобраться, в каком статусе сейчас Сергиев Посад-15 и кому принадлежит, непросто."Коллизия возникла в 2003-2004 годах, когда шла очередная предвыборная кампания, — объясняют в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа. — Тогда приняли популистское решение пойти людям навстречу и принять эту территорию. Некоторые с тех пор действительно успели получить паспорта с подмосковной регистрацией. Теперь эту ситуацию исправляют". В 2016-м совет народных депутатов Александровского района Владимирской области утвердил генплан, присоединив городок к деревне Таратино. Жители Сергиева Посада-15 считают это незаконным. "Если посмотреть этот документ, кроме обведенных границ, вы там ничего не найдете. Хотя должен быть акт о включении нас в состав деревни, — замечает юрист и местная активистка Виктория Караева. — Кроме того, получается, что народные депутаты поменяли статус населенного пункта. Но ведь у них нет таких полномочий". В администрации района заявляют: Сергиев Посад-15 "объективно находится на их территории". Правда, переход под их юрисдикцию до сих пор не завершен — есть проблемы со статусом земель. Они в лесном фонде.Жители понимают, что шансов остаться в Московской области у них немного. Ведь между ними и границей Подмосковья — несколько километров. Но надеются, что их смогут присоединить анклавом. Как Калининград. Сейчас в городке две тысячи человек, много пенсионеров. Для них "переезд" во Владимирскую область будет болезненным — они потеряют все подмосковные надбавки и льготы, например бесплатный проезд.

https://ria.ru/20180923/1529074102.html

александров

московская область (подмосковье)

владимирская область

александровский район

сергиев посад

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детские пособия, регистрация, александров, московская область (подмосковье), владимирская область, александровский район, сергиев посад, общество