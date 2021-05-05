https://ria.ru/20210505/piknik-1731152210.html

Опасные шашлыки: как правильно организовать майский пикник

Опасные шашлыки: как правильно организовать майский пикник

Майские праздники многие не мыслят без шашлыков. Однако тем, кто собирается готовить их на природе, нужно помнить, что разводить огонь можно далеко не везде,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T04:10

2021-05-05T04:10

2021-05-05T04:10

россия

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Майские праздники многие не мыслят без шашлыков. Однако тем, кто собирается готовить их на природе, нужно помнить, что разводить огонь можно далеко не везде, предупредил в интервью радио Sputnik независимый пожарный эксперт Сергей Назаров.Категорически запрещено использовать открытое пламя вблизи деревьев. Поэтому устраивать пикник с шашлыками в лесу не стоит. Как гласят правила пожарной безопасности, которые действуют с 1 января 2021 года, от мангала до хвойных деревьев должно быть не менее 50 метров, а до групп лиственных деревьев – не менее 15 метров. А если речь идет о костре, то расстояние удваивается. Готовить мясо можно на дачных участках, при условии, что это будет на расстоянии не менее 5 метров от любых построек. При этом в радиусе двух метров от мангала не должно быть сухой травы, других горючих материалов, а также деревьев. Всех этих мер безопасности нужно строго придерживаться, напомнил Сергей Назаров.Именно из-за того, что среди деревьев огонь распространяется с невероятной скоростью, нужно немедленно обращаться в соответствующие службы, если вы почувствовали в лесу запах дыма, советует эксперт. В случае, если возникла угроза распространения огня, лучше проявить бдительность и обратиться за помощью, не теряя времени. Так, когда начался пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, о нем сообщила женщина из дома напротив, увидевшая дым из своего окна, отметил эксперт. По его словам, лучше перестраховаться и предупредить пожарных, а не опасаться штрафа за ложный вызов."Если человек встречает пожарных, говорит про запах дыма и показывает, где именно пахнет, но пожара найти не получается, то ничего страшного. Ответственность есть за заведомо ложный вызов МЧС, когда человек знает, что ничего нет, но сообщает. Если человек верит, что есть пожар, но добросовестно заблуждается, то никакой ответственности не будет", – сказал пожарный эксперт в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210503/produkty-1730958066.html

https://ria.ru/20210502/piknik-1730881446.html

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