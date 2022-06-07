https://ria.ru/20220607/mangal-1791757681.html

Из металла или кирпича: как сделать мангал своими руками

Мангал своими руками: пошаговая инструкция, как сделать из металла и кирпича

Из металла или кирпича: как сделать мангал своими руками

В весенние и летние дни люди часто устраивают пикники на природе и жарят шашлыки, для приготовления которых требуется мангал. Можно использовать покупной или... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:04

2022-06-07T14:04

2022-06-07T14:04

в мире

металл

шашлык

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В весенние и летние дни люди часто устраивают пикники на природе и жарят шашлыки, для приготовления которых требуется мангал. Можно использовать покупной или сделать его в домашних условиях. Как сконструировать мангал из металла и кирпича своими руками: пошаговая инструкция и фото, возможные ошибки при сборке и советы экспертов - в материале РИА Новости.МангалКонструкция представляет собой открытую жаровню, где разводят огонь для получения углей, на которых приготавливают различные блюда, в частности мясо и овощи. Чаще всего мангал изготавливают из металла, но некоторые умельцы умудряются приготовить шашлык даже на сложенных на скорую руку кирпичах. Такую конструкцию также называют мангалом.ИсторияМангал в том виде, в котором известен сейчас, был придуман на Ближнем Востоке. Самый старый мангал был найден на севере современного Ирака и датируется 824 годом до нашей эры.В России жаровни появились благодаря Петру I. Первыми изготовителями стали заводчики: Аристов, Бутенант, Борин, Демидов, Нарышкин. Производили мангалы и на казенных железных заводах в Новгородской и Тамбовской губерниях, нередко кузнецы ковали их вручную.Технические характеристикиСтандартные мангалы изготавливают в соответствии с определенными техническим особенностями:По поводу наличия отверстий в стенках жаровни мнения специалистов расходятся. Некоторые уверены, что неконтролируемый поток воздуха может ухудшить качество готового мяса, поэтому предпочитают использовать колосниковую решетку с зольным ящиком для регулировки температуры углей и более равномерной прожарки мяса.Виды мангаловОни делятся на различные виды в зависимости от мобильности, типа сборки и материала изготовления.По типу сборкиРазличают два основных вида мангала по типу сборки: разборный и стационарный. Первые можно перемещать на любое удобное место, они изготавливаются из металла. Стационарные — это тяжелая конструкция, для сооружения которой используют кирпич.РазборныйРазборный мангалсущественно уступает по срокам эксплуатации стационарным конструкциям. Переносная жаровня состоит из нескольких элементов, которые собирают вручную.Предпочтительно выбирать переносной мангал из стали для более длительной эксплуатации. Однако такая конструкция достигает в весе нескольких килограммов, поэтому придется перевозить ее на автомобиле.СтационарныйИзготавливают из металла, кирпича или камня. Для такой конструкции обязательно наличие фундамента. Чаще всего над ними натягивается навес, так как мангал находится круглый год на улице. Стационарные жаровни обычно бывают больших габаритов, поэтому за один раз можно приготовить достаточно мяса для компании.В таком мангале обязательно наличие дымохода, где можно сделать полочки для гриля. В более сложных конструкциях устанавливают дополнительные рабочие поверхности, коптильни, духовки.По материалу изготовленияМангалы изготавливают из кирпича или различных видов стали: нержавеющей и листовой.МеталлПодходящие для мангала металлы: сталь, чугун, медь и тд. Чаще всего используют сталь (ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-97) и сталь 10Г2, 09Г2С, 16ГС (ГОСТ 1577-93). Такуюжаровню легко можно сделать разборной и перевозить ее на автомобиле. Толстые стенки обеспечивают тепло и хорошо удерживают прогрев. Устойчивость к коррозии продлевает срок службы конструкции.Металлические мангалы бывают стационарные, разборные и с электроприводом. Первые легко моются, они легкие и безопасные. Стоит учесть, что при использовании тонких листов металла происходит их деформация. Для металлических мангалов требуется большой расход топлива, в отличие от кирпичных.КирпичКирпичный мангал отличается теплоемкостью. В жаровне гораздо дольше сохраняется температура благодаря медленному остыванию кирпича. Такой материал гораздо лучше переносит высокую температуру в отличие от металла. Поэтому использовать конструкцию можно будет очень долго. К тому же, кирпич стоит дешевле, чем металл. Единственным недостатком такого мангала является невозможность перенесения конструкции в другое место.Необычные мангалыУмельцы делают мангалы необычной конструкции, используя разнообразные материалы. Оригинальные жаровни можно сделать самостоятельно либо на заказ.Из газового баллонаПри изготовлении мангала из газового баллона следует придерживаться мер безопасности. Даже в пустом баллоне присутствуют конденсат и остатки газа. Чтобы их удалить, баллон нужно установить на улице, вентиль открыть или полностью выкрутить. Затем перевернуть вверх дном и слить конденсат. С помощью мыльной пены можно проверить, есть ли еще газ — если пузырьки перестали появляться, значит, можно брать баллон в работу.Если вентиль не удалось полностью выкрутить, тогда нужно положить баллон на бок, отпилить ножовкой кран, при этом место резки поливать водой, чтобы не образовалась искра. Затем заполнить его водой — она впитает запах и остатки газа. После этого можно использовать баллон для изготовления мангала.Такая конструкция имеет небольшие габариты, удобна, оформляется в любом стиле. Если нет желания мастерить, то можно купить — средняя стоимость около 500-1000 рублей. Следует учитывать, что материал газового баллона — тонкая нержавейка, поэтому такая жаровня вряд ли прослужит длительное время.Из дисков автомобиляМангал из дисков представляет собой практически готовую шашлычницу, при этом не требует капитальных затрат. Сталь автомобильного диска довольно толстая, поэтому такой мангал можно назвать долговечным. Теплоотдача металла высокая, нагревается быстро. При высоких температурах не выделяются вредные вещества.Изготавливать такой мангал самостоятельно лучше людям с опытом, так как технология довольно сложная. Стоит учесть, что по краям мясо будет прожариваться медленнее, чем в центре. За раз можно приготовить небольшое количество пищи. Однако за счет применения круглой решетки мангал легко превращается в барбекю.С разделочным столикомМногофункциональная столешница станет хорошим дополнением к мангалу и расширит кулинарные возможности. Чаще в качестве материала для столика выбирают бетон или плитку. От дерева отказываются в связи с пожароопасностью. Алюминиевые листы — не лучший вариант, так как под воздействием температуры они будут деформироваться.Мангал может быть встроен в столешницу либо столики отдельно прикрепляются к жаровне.С коваными элементамиЭлементы такого мангала соединяют методом холодной сварки. Важно подбирать прочный металл для долговечности конструкции. Чаще всего используют нержавеющую или жаропрочную сталь, чугун. Жаровня с коваными элементами может служить не только устройством для приготовления блюд, но и беседкой или предметом интерьера.Такие мангалы довольно тяжелые, поэтому конструкцию устанавливают на одном месте без возможности ее перемещения. Стоимость изделия немаленькая из-за наличия сложных кованых элементов.С коптильнейОбычный мангал дополняется сложной двухъярусной конструкцией. Такое устройство позволяет экономить место, время и силы — одновременно можно готовить несколько блюд: стейк на гриле, шашлыки на мангале, коптить овощи или рыбу.На приобретение такого аппарата уйдет гораздо меньше средств, чем на покупку двух отдельных агрегатов. Образующийся дым от мангала поднимается в коптильню, таким образом рационально расходуются ресурсы.Есть агрегаты с холодным и горячим копчением. Также существуют модульные системы, т.е. разборные.С крышейКонструкция представляет собой непосредственно жаровню и крышу, которая защищает ее от снега и дождя. Это стационарный мангал, где можно готовить пищу в любую погоду. Отлично подходит для семьи из нескольких человек, а также позволяет обслужить большую компанию.Мангал с крышей — затратное удовольствие из-за высокой стоимости. К тому же, на его изготовление придется затратить много времени. Если нет опыта в сборе таких конструкций, то без помощи профессионала не обойтись.Вертикальный мангалЭта установка позволяет готовить мясо (рыбу, овощи) на шампурах, расположенных параллельно друг к другу, то есть их положение не горизонтальное, как на обычных мангалах, а вертикальное.Как сделать мангал своими рукамиПри желании мангал можно сделать самостоятельно. Стоит только заранее подготовить чертеж, материалы и инструменты.ПроектированиеСпроектировать мангал можно вручную либо воспользоваться специализированными программами, где можно строить различные объекты. Одна их таких — Sketchup.ЧертежПрежде чем сделать чертеж, следует определиться, какой тип конструкции должен быть, из какого материала, на какое количество шампуров и т.д. В чертеже рисуют сам объект, указывают его размеры и способ изготовления с техническими особенностями.Для простой разборной конструкции на шесть шампуров подойдут следующие размеры: длина 40 см, ширина 25-35 см, расстояние между отверстиями 10 см.Подбор материалаВыбор материала зависит от нескольких факторов:Если нужна стационарная конструкция, то лучше выбирать кирпич, так как он долговечен и отлично сохраняет тепло. Для разборных конструкций предпочтительнее нержавеющая или жаропрочная сталь. Лучшими считаются такие виды, как сталь 45 (ГОСТ 19903-74, ГОСТ 16523-97) и сталь 10Г2, 09Г2С, 16ГС.ИзготовлениеПосле подготовки листов металла следует подогнуть низ боковых стенок и края у больших. После сделать пазы на ножках и боковинах, отверстия для воздуха и шампуров.Разборные конструкции можно собирать различными способами: пазы, болты, пропилы, отверстия в стенках и язычки в ножках. В зависимости от метода сборки нужно выбирать соответствующий способ изготовления.Сварка мангалаДля производства стационарной модели понадобится сварочный аппарат. Сварка бывает двух типов:Покраска мангалаДля покраски мангала используют жаростойкую или термостойкую краску. Металлические конструкции лучше окрашивать красками на основе силиконовой смолы. К тому же, такая композиция защищает металл от вредного воздействия перегрева, коррозии, обладает хорошей адгезией.Ошибки при изготовленииОсновные ошибки при изготовлении мангала:Сталик Ханкишиев, автор книги “Мангал”, дает несколько рекомендаций по изготовлению жаровни: “Правильная высота стенок — это 12-15 см. На такой высоте кусочки мяса размером 4-5 см прожариваются очень быстро — за 10-15 минут.Что касается отверстий на боковых стенках мангала — они лишние. Создавать тягу, чтобы огонь разгорался сильнее, совершенно не нужно. Регулировать силу огня необходимо с помощью опахала, которое можно сделать даже самому из куска картона.И последнее. Мангал должен быть термосом. Пора отказаться от примитивных конструкций, которыми привыкли пользоваться большинство россиян. Мангал-термос представляет собой конструкцию с выдвижным корытом, а стенки корпуса заполнены термоизолирующим материалом. Преимущество такого мангала в том, что его даже можно потрогать — руки не обжигает, и жар на ноги рядом стоящего человека не идет. Также уголь распределяется по краям, и когда жарится шашлык, то капельки жира капают не в уголь, а на разогретый металл. Именно тогда и создается тот самый вкус шашлыка”.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, металл, шашлык